Con iOS 18.5 più facile disattivare le categorie in Mail

Pubblicità

Tra le novità di iOS 18.5 – versione che nel momento in cui scriviamo è disponibile come anteprima in beta per i soli sviluppatori – c’è la possibilità di ripristinare il precedente design dell’app Mail, disattivando le “Categorie” (funzione che permette di trovare i messaggi più importanti nella cartella Principale e organizzare tutto il resto).

Apple spiega che la categorizzazione in Mail consente di organizzare i messaggi per aiutare l’utente “a restare al passo con la posta in entrata”. La categoria “Principale” permette di focalizzare l’attenzione sui messaggi più importanti o che contengono richieste urgenti. Le categorie” Transazioni”, “Aggiornamenti” e “Promozioni” sono raggruppate per mittente in una vista riassuntiva che mette insieme tutte le email rilevanti inviate dalla stessa azienda, così l’utente può scorrerle rapidamente e individuare a colpo d’occhio quelle più urgenti.

Se non gradite la nuova visualizzazione, ora si può disattivare velocemente. Non è un cambiamento rilevante ma è utile sapere che con iOS 18.5 è possibile disattivare le categorie: basterà aprire l’app Mail, fare tap sull’icona con i tre puntini (“…”) in alto a destra e scegliere l’opzione “Categorie” o “Vista elenco”; quest’ultima ripristina la visualizzazione standard. Dal questa stessa sezione è possibile attivare o disattivare la voce “Mostra foto contatti”. Nelle precedenti versioni di iOS per disattivare la foto contatti bisogna andare in Impostazioni > App > Mail e impostare l’opzione “Mostra foto contatto” come desiderato.

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo,