Oppo vi farà controllare il Mac da Android

Ormai da settimane Oppo rilascia gradualmente alcune specifiche tecniche e record del suo prossimo top di gamma Find N5 per scaldare le aspettative e gli appassionati in vista della presentazione: sembra che il pieghevole più sottile di sempre permetterà anche di controllare il Mac a distanza.

La funzione è descritta in modo sintetico in un post pubblicato sul social cinese Weibo da Chen Xi, responsabile design nel team ColorOS di Oppo, come segnala Digitaltrends. Nella foto che riportiamo in questo articolo si vede il pieghevole Find N5 appoggiato su una scrivania e aperto come un computer portatile.

Nella parte inferiore del display viene mostrata una tastiera completa (con pulsanti Alt, Command e layout Mac), mentre nella parte superiore del pieghevole si vede il desktop di un Mac, con un paio di finestre aperte e macOS in funzione, barra menu e dock in basso delle app incluse.

Quindi non si tratta solo di una duplicazione dello schermo del Mac mostrata su Oppo Find N5, ma di una soluzione di controllo remoto, che permette di usare il Mac a distanza. Per il momento, dalla traduzione automatica dal Cinese, sembra di capire che si tratterà di una nuova funzione o espansione dell’app O+ Connect che permette di trasferire file tra terminali Oppo e OnePlus.

Non è dato sapere se il controllo remoto del Mac sarà reso disponibile solo in Cina oppure anche in altri paesi. Naturalmente il costruttore svelerà tutti i dettagli durante la presentazione del terminale che si svolgerà il 20 febbraio a Singapore. Tra i miglioramenti attesi schermo interno più grande, batteria più potente, chip principale di ultima generazione e ricarica wireless.

Nel frattempo Oppo ha pubblicato alcune fotografie che mettono a confronto Find N5 con alcuni dei dispositivi Apple, anticipando dalla fine di gennaio che sarà il terminale pieghevole più sottile sul mercato. Il primo grande lancio europeo di Oppo nel 2025 si svolgerà a Milano per introdurre la nuova gamma Reno13.

