Disponibile GoPro Hero 9 con secondo schermo a colori, video 5K a partire da 378,98 euro

Finalmente disponibile GoPro Hero 9 Black, l’action cam che porta con sé aggiornamenti significativi, forse uno dei più significativi degli ultimi anni. Oltre a un nuovo design con un display a colori frontale, Hero 9 Black migliora quasi ogni aspetto del dispositivo. Ecco tutto quel che c’è da sapere.

GoPro ha migliorato, anzitutto, la risoluzione complessiva alla quale Hero 9 Black può scattare, con immagini fisse fino a 20 megapixel e una opzione per registrare video 5K, per la prima volta (anche se solo a 30 fps, rispetto ai 60 fps per i video 4K). La batteria rimovibile da 1.720 mAh è più grande del 40% rispetto a Hero 8 Black, con GoPro che ha anche ripristinato il copriobiettivo anteriore rimovibile, caratteristica che mancava nel modello 2019, e questo ottobre venderà una nuova mod “Max Lens” a 99 dollari che aggiungerà una cornice ancora più ampia e un livellamento orizzontale indipendentemente dall’orientamento la fotocamera.

Migliorati anche gli schermi: il display anteriore ora offre un pannello a colori per l’anteprima degli scatti, mentre il display posteriore è un touchscreen più grande da 2,27 pollici (rispetto al display da 1,95 pollici del vecchio modello). Il display e la batteria sono più grandi, e ciò significa anche che il nuovo dispositivo è leggermente più grande dei vecchi modelli.

GoPro Hero 9 Black è disponibile a partire da 378,98 euro, se si acquista l’abbonamento GoPro di un anno per avere a disposizione archiviazione illimitata sul cloud, fino al 50% di sconto su GoPro.com e servizio sostituzione completa della fotocamera. Altrimenti, il prezzo dell’action cam, svincolata da qualsiasi abbonamento, è di 479,99 euro.

Potete acquistare le camere GoPro anche su Amazon, partendo direttamente da questo indirizzo. Per tutte le notizie sul mondo GoPro, invece, vi rimandiamo a questo link.