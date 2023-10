Amazon lancia i primi satelliti Kuiper, prepara la sfida a Starlink

Con il progetto Kuiper Amazon prepara la risposta al servizio Starlink di SpaceX: il 6 ottobre lancerà in orbita KuiperSat-1 e KuiperSat-2, primi due satelliti di una costellazione che entro sei anni offrirà accesso a Internet satellitare da qualsiasi parte del mondo attraverso 3.200 satelliti sparsi per i cieli di tutto il pianeta.

KuiperSat-1 e KuiperSat-2 sono la prima versione dei satelliti targati Amazon e serviranno soprattutto per capirci di più attraverso una serie di test che forniranno all’azienda preziosi dati reali raccolti sul campo da contestualizzare poi coi risultati ottenuti in laboratorio fino ad oggi.

Sulla missione

Con questa missione, chiamata Protoflight, il team di ricercatori del Progetto Kuiper di Amazon potranno quindi osservare le prestazioni della rete e della connessione tra i satelliti e i terminali che un giorno finiranno nelle case dei clienti; e ovviamente sarà utile anche per mettere alla prova le operazioni di lancio per i successivi satelliti. Racconta fiducioso Rajeev Badyal, vicepresidente del progetto Kuiper:

Abbiamo effettuato test approfonditi qui nel nostro laboratorio e abbiamo un alto grado di fiducia nella progettazione del nostro satellite, ma non c’è nulla che possa sostituire i test in orbita. Questa è la prima volta che Amazon mette i satelliti nello spazio e impareremo moltissimo indipendentemente da come si svolgerà la missione.

Inizialmente Amazon prevedeva di lanciare nello spazio questi primi due satelliti a bordo di un razzo ULA (United Launch Alliance, la joint venture tra Lockheed Martin e Boeing, in collaborazione con Blue Origin) Vulcan Centaur; tuttavia ULA ha incontrato alcuni intoppi nello sviluppo di questo modello, perciò i satelliti saranno traghettati in orbita a bordo di un Atlas V.

Raggiunti i 500 chilometri di altitudine, Amazon metterà alla prova i sistemi di bordo per confermare che tutta l’elettronica funzioni, quindi stabilirà il primo contatto e dispiegherà i pannelli solari; entrambi i satelliti saranno poi deorbitati a fine missione.

Amazon Kuiper, i prossimi obiettivi

Se non ci saranno intoppi Amazon dovrebbe riuscire a implementare i primi satelliti entro la prima metà del 2024, mentre i beta test coi consumatori commerciali sono attualmente fissati per la fine del 2024. Chiaramente questi sono i piani attuali ma nulla esclude che possano cambiare a seconda di ciò che si apprenderà con la missione.

La missione in diretta streaming

Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta streaming su YouTube a partire dalle ore 20:00 italiane di venerdì 6 ottobre.

Di più

Ricordiamo che Vodafone ha siglato un accordo con Amazon per estendere la copertura delle reti 4G e 5G in Europa e Africa tramite i satelliti Kuiper. Tutto su Internet satellitare in questa sezione del nostro sito web.