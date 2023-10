Valanga di offerte OPPO per la festa delle offerte Prime

Non manca OPPO alla festa delle offerte Prime. Il marchio ha saputo, negli anni, accaparrarsi la fiducia dell’utenza per via di prodotti con ottimo rapporto qualità prezzo. Adesso in sconto una valanga di smartphone, e non solo, tra cui il modello top di gamma dello scorso anno, il Find X5 Pro, proposto ad un prezzo incredibile.

Partiamo proprio da questa linea. Tra gli smartphone top in sconto vanno anche Oppo Find X5 e Oppo Find X5 Pro, che per la prima volta scende a 849 euro, mentre il modello standard si acquista ad un prezzo particolarmente conveniente, pari a 599 euro. Al di là delle caratteristiche tecniche che nulla hanno da invidiare ad altri smartphone presenti oggi sulla piazza, è il design di questi smartphone a renderli davvero unici. Se volete approfondire prima dell’acquisto, trovate le recensioni a questo e quest’altro indirizzo.

Gli sconti partono dalla linea più economica, OPPO A16s. Si tratta di un terminale con RAM da 4GB e ROM 64GB espandibile, basato su ColorOS11.1, che si acquista ad appena 129 euro. Tra gli sconti, però, c’è anche la serie Reno, sia con gli smartphone Reno 8 e 10, il cui modello Pro abbiamo recensito a questo indirizzo.

Tra gli accessori di spicco segnaliamo anche la presenza degli auricolari Enco X2, con qualità by Dynaudio, Bluetooth 5.2, Ricarica Wireless, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, oltre a 40 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica. Naturalmente, sono compatibili con iOS e Android.

Per tutti gli sconti OPPO vi lasciamo alla lista completa a meno delle varianti di colore per diversi modelli:

OPPO A16, Tripla Fotocamera I.A. 13+2+2MP, Display 6.52? 60HZ, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida 10W, RAM 3GB + ROM 32GB Espandibile, cavo dati OPPO Tipo-C, Versione Italiana, Crystal Black In offerta a € 119,99 – invece di €‎ 159,99

sconto 25% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO A16s Smartphone, NFC, AI Triple Camera 13+2+2 MP, 6.52? 60HZ Display, 5000mAh, SuperVOOC+Power Saving, RAM 4GB + ROM 64GB espandibile, ColorOS11.1, IPX4, [Versione Italiana] Nero(Crystal Black) In offerta a € 129,99 – invece di €‎ 199,99

sconto 35% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO A17 Smartphone, AI Doppia fotocamera 50, Display 6.56?, 60 HZ LCD, 5000 mAh, RAM 4 (Esp 1GB/2GB/4GB) + ROM 64 GB esp. (1TB), IPX4, con Supporto Auto, Versione ITALIA, Lake Blue In offerta a € 139,99 – invece di €‎ 199,99

sconto 30% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO A54s Smartphone, AI Triple Camera 50+2+2 MP, 6.52? 60HZ HD+ Batteria da 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile, IPX4, [Versione Italiana], Pearl Blue In offerta a € 159,99 – invece di €‎ 229,99

sconto 30% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO A57s Smartphone, AI Doppia fotocamera 50+2 MP, Display 6.56?, 60 HZ LCD, 5000 mAh, RAM 4 (Esp 1GB/2GB/4GB) + ROM 128 espandibile (1TB), IPX4, Starry Black In offerta a € 179,99 – invece di €‎ 229,99

sconto 22% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Pad Air Display 10,36?, 10bit, Qualcomm Snapdragon 680, Batteria 7100mAh, Dolby Atmos, RAM 4+64 GB (Esp. fino a 3 GB), peso 440g, 6.94 mm, Colore Grigio In offerta a € 199,00 – invece di €‎ 299,99

sconto 34% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO A96 Smartphone, NFC, Fotocamera principale da 50 Mp+AI e frontale da 16Mp, Display 6.59? 90HZ, 5000mAh, RAM 8GB+128GB espand. (1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Starry Black In offerta a € 219,99 – invece di €‎ 299,99

sconto 27% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Reno 8 RENO8 T Smartphone 4G, Fotocamera da 100MP+2+2MP, Selfie 32MP, Display 6.43? 60HZ AMOLED, 5000mAh, RAM 8GB(Esp 12GB/14GB/16GB), ROM 128GB Esp 1TB, (Versione Italia), Midnight Black In offerta a € 259,99 – invece di €‎ 399,99

sconto 35% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Find X5 Lite Smartphone AI Tripla fotocamera 64+8+2MP Display 6.43? Refresh rate 90HZ AMOLED FHD+ 4500mAh RAM 8GB+ROM 256GB Android 12 [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Startrails Blue In offerta a € 299,90 – invece di €‎ 499,99

sconto 40% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO A98 5G Smartphone, Tripla Fotocamera 64MP, Selfie 32 MP, Display 6.72? 120HZ LDC FHD+, 5000mAh, RAM 8, Esp 4GB/6GB/8GB + ROM 256GB, esp 1TB, IPX4, Supporto Auto, Versione Italia, Dreamy Blue In offerta a € 299,99 – invece di €‎ 449,99

sconto 33% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Reno10 Smartphone 5G, AI Tripla Fotocamera 64+32+8MP, Selfie 32MP, Display 6.7″ 120HZ AMOLED, 5000mAh, RAM 8GB (Esp fino 16GB) + ROM 256GB, Supporto Auto, Versione Italia, Silvery Grey In offerta a € 379,99 – invece di €‎ 499,99

sconto 24% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Reno6 Pro 5G Smarpthone Qualcomm 870FHD+AMOLED 90Hz, Quad Camera 50+16+13+2MP, RAM 12GB Espandib+ ROM 256GB, 4500mAh, Dual Sim, Cavo dati Tipo-C, Grigio (Lunar Grey), 6.55?? [Versione Italiana] In offerta a € 399,99 – invece di €‎ 799,99

sconto 50% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Reno10 Pro Smartphone 5G, AI Tripla Fotocamera 50+32+8MP, Selfie 32MP, Display 6.7″ 120HZ AMOLED, 4600mAh, RAM 12GB (Esp 24GB) + ROM 256GB, Supporto Auto, Versione Italia, Colore Silvery Grey In offerta a € 499,99 – invece di €‎ 649,99

sconto 23% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Find X5 Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Display 6.55? Refresh rate 120HZ Amoled FHD+, 4800mAh, RAM 8GB + ROM 256GB Android 12[Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana], White In offerta a € 519,99 – invece di €‎ 999,99

sconto 48% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO RENO8 Pro Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.7? 120HZ AMOLED, 4500mAh, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 256GB, [Extra Garanzia 24+6Mesi], Colore Glazed Green In offerta a € 579,99 – invece di €‎ 799,99

sconto 28% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Find X5 Pro Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Refresh rate 120HZ WQHD+ 5000mAh, RAM 12GB+ROM 256GB, Android 12, Bianco (Ceramic White), Display 6.7? [Versione Italiana] In offerta a € 599,99 – invece di €‎ 1.299,99

sconto 54% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Oppo Pad Air Display 10,36?, 10Bit, Qualcomm Snapdragon 680, Batteria 7100Mah, Dolby Atmos, Ram 4+128 Gb (Esp. Fino A 3 Gb), Peso 440G, 6.94 Mm, 6650233, Grigio, ?40 x 30 x 30 cm 440 grammi In offerta a € 229,99 – invece di €‎ 349,99

sconto 34% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Enco Buds2 Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, in-ear, Cancellazione rumore in chiamata, Comandi Touch, Audio Binaurale, Compatibili Android/iOS, Nero [Versione Italiana] In offerta a € 18,99 – invece di €‎ 49,99

sconto 62% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Band Style Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1” 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness 2 Cinturini Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black In offerta a € 28,40 – invece di €‎ 69,90

sconto 59% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Enco Air2 Auricolari True Wireless, 24h di Autonomia, Ricarica Rapida, Bluetooth 5.2, Raggio 10m, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Android e iOS, IPX4, [Versione Italiana], Colore Blue In offerta a € 36,99 – invece di €‎ 69,99

sconto 47% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Enco Air2 Pro- Cuffie senza fili, Bluetooth 5.2, Cancellazione del Rumore, Controlli Touch, Ricarica Rapida, 24h di Autonomia, Android e IOS Versione Italia, Colore Bianco In offerta a € 46,00 – invece di €‎ 79,99

sconto 42% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Enco Free2i, Auricolari True Wireless, Bluetooth5.2, Controlli Touch, Cancellazione del rumore AI 42dB, 30h di Autonomia, Android e iOS, IP54, [Versione Italiana], Colore Bianco In offerta a € 47,00 – invece di €‎ 99,99

sconto 53% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Band 2, Display AMOLED 1,57″, oltre 100 Modalità di allenamento, Impermeabile 5 ATM, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, compatibile Android e iOS [Versione Italiana] Midnight Black In offerta a € 47,50 – invece di €‎ 69,99

sconto 32% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Enco Free2i, Auricolari True Wireless, Bluetooth5.2, Controlli Touch, Cancellazione del rumore AI 42dB, 30h di Autonomia, Android e iOS, IP54, [Versione Italiana], Colore Bianco In offerta a € 59,99 – invece di €‎ 99,99

sconto 40% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Enco Free 2 W52 Auricolari True Wireless Bianchi, Bluetooth 5.2, Cancellazione del rumore, Padiglione In-Ear, Dynaudio Quality Sound, [Versione Italiana], Colore Bianchi In offerta a € 64,99 – invece di €‎ 129,90

sconto 50% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Enco X – Auricolari True Wireless, Qualità Dynaudio, Ricarica Wireless, Bluetooth 5.2, 3 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Android e iOS, IP54, Neri [Versione Italiana] In offerta a € 74,99 – invece di €‎ 179,99

sconto 58% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

OPPO Enco X – Auricolari True Wireless, Qualità Dynaudio, Ricarica Wireless, Bluetooth 5.2, 3 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Android e iOS, IP54, Neri [Versione Italiana] In offerta a € 84,99 – invece di €‎ 179,99

sconto 53% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire