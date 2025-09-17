DJI Mini 5 Pro vuole ridefinire volo e fotografia tascabile

Arriva DJI Mini 5 Pro, l’ultima fatica del marchio per quanto concerne il volo e la fotografia in formato quasi tascabile. Questo modello promette di essere una vera e propria svolta nel mondo dei mini droni grazie a innovazioni tecnologiche di spessore.

La prima, senza dubbio, è il sensore CMOS da 1 pollice, una caratteristica che consente di catturare immagini e video di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, preservando dettagli e texture in scenari come tramonti o paesaggi notturni, offrendo risultati fotografici di livello superiore a quanto poteva ottenersi finora con gli altri droni della gamma mini.

Tra le caratteristiche principali spiccano una modalità Med-Tele da 48 mm che migliora la risoluzione delle riprese zoomate, ideale per mettere in risalto i soggetti con ricchezza di dettagli e profondità. Inoltre, la tecnologia di ottimizzazione dei ritratti garantisce miglioramenti automatici della luminosità e dei toni della pelle, assicurando espressioni naturali e più vive.

Dal punto di vista video, DJI Mini 5 Pro supporta la registrazione in 4K a 60 fps con HDR e può contare su una gamma dinamica fino a 14 stop, che consente di gestire efficacemente scene con alti contrasti, come il cielo all’alba o al tramonto.

È possibile anche registrare slow-motion a 4K/120fps, per una maggiore creatività nelle riprese. Da notare anche che il drone usa codifiche video a 10 bit con H.265, per un’elevata qualità cromatica e supporta modalità colore avanzate come D-Log M e HLG con un ISO massimo aumentato, utile per le riprese notturne urbane più luminose e dettagliate.

Ancora, la fotocamera offre una rotazione flessibile di 225 gradi permettendo riprese più dinamiche e creative, incluse quelle verticali reali pensate per i social media, senza necessità di ritaglio.

Sistemi di sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza, il drone è dotato di un sistema di rilevamento ostacoli omnidirezionale, grazie all’integrazione di sensori LiDAR frontali e una combinazione di sensori visivi che funzionano anche in condizioni notturne.

Questa tecnologia assicura un ritorno a casa (RTH) sicuro, anche in ambienti poco illuminati o privi di segnale satellitare, grazie alla memorizzazione dei percorsi di volo.

Il Mini 5 Pro include inoltre funzionalità di tracciamento ActiveTrack 360 gradi aggiornate, che migliorano la capacità di seguire soggetti in movimento con maggiore stabilità e sicurezza, adattandosi a diversi scenari di ripresa, dallo sport all’attività all’aperto.

Dal punto di vista della connettività, permette trasferimenti dati veloci via Wi-Fi 6 fino a 100 MB/s, anche quando il drone è spento, e funzioni di risveglio remoto tramite Bluetooth dall’app DJI Fly.

Prezzi e disponibilità

Il DJI Mini 5 Pro è disponibile in diverse configurazioni, a partire da un prezzo base di 799 euro, con telecomando standard senza schermo e una batteria.

E’ disponibile anche in versione Fly More Combo, con telecomando standard senza schermo e due batterie a 999 euro. La versione top, con telecomando con schermo e due batterie costa invece 1149 euro.

