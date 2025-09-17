Le recensioni dell’iPhone Air, bellissimo e leggerissimo ma i compromessi ci sono

Il nuovo iPhone Air è leggerissimo, bellissimo ma i compromessi ci sono e vanno valutati e compresi e che stanno cominciando a pesare sulle vendite. È questa l’opinione condivisa dai primi recensori del nuovo smartphone Apple, protagonista della presentazione che la scorsa settimana ha introdotto la nuova offerta della Mela.

Il filo rosso che unisce le varie prese di contatto è l’opinione positiva sullo stile e i materiali. È davvero leggero con una personalità e una presenza che molti recensori hanno definito sorprendente, tanto da trasformarlo in un oggetto del desiderio.

Maneggevolezza feeling sono il vero biglietto da visita, con un titanio che rassicura sulla solidità e un Ceramic Shield di seconda generazione che promette resistenza superiore. In più, più test sottolineano che entra in tasca senza “forzare”, risultando molto comodo da portare con sé ( PCMag ).

Il display resta da Pro

Apprezzamenti arrivano anche per lo schermo. Nonostante la riduzione delle dimensioni, Apple ha collocato nel dispositivo uno schermo giudicato eccellente.

I suoi 6,5 pollici OLED con ProMotion a 120 Hz e 3.000 nit di picco, garantiscono una esperienza visiva perfetta praticamente indistinguibile da quella dei modelli di fascia superiore

La diagonale lo posiziona a metà strada tra i 17 e i Pro Max, risultando ampio ma sempre tascabile, dando modo di fruire comodamente dei contenuti e di godere di video in streaming e delle fotografie senza compromessi.

Potenza sì, ma senza esagerare

Sotto la scocca c’è lo stesso A19 Pro dei 17 Pro, con una GPU a 5 core invece dei 6 del fratello maggiore. La differenza, dicono i recensori, si nota solo in scenari grafici intensivi: nei benchmark l’Air si ferma prima, soprattutto per la mancanza della vapor chamber che aiuta il raffreddamento nei Pro.

Le recensioni confermano che nell’uso quotidiano l’esperienza è fluida e scattante, ma il “plateau” superiore dove è collocato praticamente tutta la circuiteria, tende a scaldarsi con giochi o editing (Wired, PCMag, Tom’s Guide). Inoltre, nei test grafici pesanti i frame rate scendono sensibilmente rispetto a 17 Pro Max (Wired, Tom’s Guide).

La vera rinuncia: le fotocamere

Dove iPhone Air convince meno e paga il prezzo del suo design è nella fotografia. Un solo sensore da 48 MP, con crop 2x, senza ultrawide né tele e senza modalità macro ( WSJ, PCMag ). Si tratta di un assetto anacronistico dal punto di vista dell’imaging, paragonabile a quello di iPhone 16e che cosa poco più della metà di questo prezzo.

iPhone Air, pur scattando immagini di buona qualità, e su questo tutti concordano, sconta in questo ambito un pesante ritardo rispetto non solo ad iPhone 17 Pro ma anche al 17 base e 17 Pro; tutti offrono macro e grandangole e nel caso del Pro anche zoom ottico spinto.

La nuova selfie cam da 18 MP con sensore quadrato, condivisa da tutta la gamma è molto apprezzata per la stabilizzazione nei video e la possibilità di passare al volo da ritratto a paesaggio. Una vera rivelazione per molti recensori.

Autonomia: sufficiente, non brillante

Per quanto riguarda l’autonomia le prove reali confermano che iPhone Air resiste una giornata normale, ma è il peggiore della linea 17.

C’è chi come i giornalisti del Wall Street Journal arriva a sera con il 19% di carica residua, contro il 27% dell’iPhone 17 e il 30% del Pro (WSJ). Tom’s Guide ha misurato circa 12 ore di navigazione 5G (Tom’s Guide), mentre PCMag si è fermato a 19 ore e 15 minuti di streaming video.

Apple propone una MagSafe Battery dedicata che porta l’autonomia fino a 40 ore di riproduzione, ma aggiunge spessore e peso, snaturando in parte l’idea di Air (Wired, PCMag).

Il verdetto

Tutte le recensioni concordano: iPhone Air è più riuscito di quanto si temesse. Non è fragile, non è “cheap” e regala un’esperienza d’uso piacevolissima. Ma resta un iPhone di compromessi: fotocamera unica, batteria al minimo sindacale, nessun vantaggio su ricarica o trasferimenti.

È un “concept commerciale” che mostra di cosa Apple è capace nel controllo tra hardware e software, forse il banco di prova per futuri foldable e di grande interesse per chi cerca qualche cosa di distintivo, ma chi vuole un iPhone equilibrato guarda al 17, chi cerca prestazioni e versatilità sceglie il Pro.

iPhone Air è disponibile per il pre-ordine su Amazon con consegne a partire dal 19 Settembre.

iPhone Air

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...