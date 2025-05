A giugno cinque nuovi giochi su Apple Arcade

Apple ha fatto sapere che il mese prossimo arriveranno su Apple Arcade cinque nuovi giochi ed aggiornamenti per alcuni dei titoli già disponibili.

Dal 5 giugno, gli utenti potranno divertirsi insieme ad amici e familiari con nuovi titoli, fra cui UNO: Arcade Edition, la rivisitazione ufficiale di uno dei giochi di carte più popolari al mondo, LEGO Hill Climb Adventures+, dove i mondi LEGO incontrano il gameplay basato sulla fisica di Hill Climb Racing, Lost in Play+, un’avventura punta e clicca, il classico gioco arcade di rimbalzi in 3D Helix Jump+ e WHAT THE CAR? per Apple Vision Pro, nuova versione spaziale del gioco di corse.

Novità in arrivo anche per i titoli più apprezzati di Apple Arcade: il 26 giugno arriverà un evento speciale dedicato a Paddington in Crayola Crea e Gioca+; dal 22 maggio sarà disponibile un nuovo quartiere Queens in Skate City: New York; e l’8 maggio segna l’arrivo di Diesel (Shaquille O’Neal) nella modalità “Grandissimi” dell’Edizione Arcade di NBA 2K25.

Questo mese sono in arrivo aggiornamenti anche per altri titoli noti, fra cui Hello Kitty Island Adventure, Shovel Knight Dig, Katamari Damacy Rolling LIVE, Angry Birds Reloaded, puffies., Grindstone, Fruit Ninja Classic+ e Space Invaders Infinity Gene Evolve, e altri ancora.

Apple Arcade offre oltre 200 titoli giocabili su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro. È disponibile al prezzo di € 6,99 al mese, con un mese di prova gratuita. Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avere Apple Arcade gratis per tre mesi.

Per sapere come funziona Apple Arcade più in dettaglio rimandiamo direttamente a questo articolo di approfondimento.