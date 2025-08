DJI Osmo 360 sfida Insta360 con la sua panocamera 8K a tutto tondo

Sarà un caso, ma dopo l’annuncio di Insta360, pronto a lanciare il suo drone, DJI ha ufficialmente lanciato la sua prima action cam panoramica, la Osmo 360, entrando così nel competitivo mercato delle videocamere a 360 gradi e sfidando direttamente la popolare Insta360 X5.

Per di più, DJI non ha perso tempo e ha lanciato la camera, ancor prima che Insta360 potesse presentare ufficialmente il primo drone della linea Antigravity, al momento solo annunciato tramite tesser trailer.

La nuova action Cam di DJI si per un design compatto e leggero, ma soprattutto per l’introduzione di un sensore quadrato da 1 pollice, appositamente progettato per le riprese immersive. Grazie a questa nuova tecnologia, la Osmo 360 riesce a sfruttare una superficie maggiore del sensore, migliorando la resa visiva e l’efficienza energetica, soprattutto in condizioni di luce scarsa.

La Osmo 360 è capace di registrare video fino a 8K a 50 fotogrammi al secondo, con una profondità colore a 10-bit in D-LogM. Questa combinazione consente di ottenere immagini più nitide, con un’elevata gamma dinamica e una resa superiore in situazioni di forte contrasto. Inoltre, permette anche di registrare in modalità “Boost Video” con una sola lente, raggiungendo i 4K a 120 fps con un angolo di campo fino a 170 gradi.

Come è fatta

Dal punto di vista costruttivo, la Osmo 360 misura solo 83 mm di altezza, risultando più corta rispetto alla Insta360 X5 e anche più leggera, con un peso di 183 grammi. La struttura compatta facilita il montaggio su bici, caschi o supporti mobili, mentre al suo interno interessante è la presenza di 105 GB di memoria.

L’autonomia della batteria permette di registrare fino a 120 minuti in 8K a 30 fps in modalità endurance. Con l’aggiunta del modulo esterno opzionale, si può arrivare a 180 minuti.

Dal punto di vista fotografico, la fotocamera permette scatti panoramici fino a 120 megapixel, oppure immagini a 30 megapixel con riduzione del rumore in condizioni di bassa luminosità, grazie al binning dei pixel.

Il sistema di stabilizzazione elettronica RockSteady garantisce video fluidi anche su terreni accidentati, mentre HorizonSteady permette di mantenere l’orizzonte stabile. Tuttavia, in condizioni di scarsa luce, la stabilizzazione può perdere efficacia, mostrando alcuni artefatti.

La Osmo 360 è compatibile con i microfoni wireless DJI Mic 2 e Mic Mini, consentendo anche la registrazione simultanea da due sorgenti, e supporta dispositivi audio di terze parti come auricolari Bluetooth.

Attualmente la DJI Osmo 360 è disponibile in Europa a 480 euro nella versione Standard Combo, mentre la Adventure Combo, con accessori aggiuntivi, come tre batteria e bastone telescopico viene proposta a 630 euro.

