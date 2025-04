Insta360 X5 cambia le regole nelle action camera

Disponibile da martedì 22 aprile 2025, Insta360 X5 è la quinta generazione dell’action camera a 360 gradi, che punta a migliorare ogni aspetto di ripresa e post‑produzione, con un focus particolare su qualità d’immagine, robustezza e semplicità d’uso.

In prima battuta spiccano i nuovi sensori da 1/1,28” (144% più grandi rispetto al modello precedente) in grado di sfruttare un processo di supersampling da 11K per offrire video 360° in 8K a 30 fps senza rinunciare a dettagli e fedeltà.

Il cuore del sistema è il Triple AI Chip, un chip AI da 5 nm affiancato da due Pro Imaging – capace di ridurre il rumore elettronico fino al 140% in più rispetto al passato. In condizioni di scarsa luce entra in gioco PureVideo, una modalità AI che ottimizza la gamma dinamica e l’elaborazione del rumore, mentre l’Active HDR a 5.7K a 60 fps garantisce riprese più nitide nei contrasti elevati.

Insta360 X5 X5 registra in simultanea due video: uno standard, auto‑inquadrato e subito condivisibile, e un secondo a 360°, perfetto per non perdere dettagli fuori campo. Il supporto invisibile (selfie stick “ghost”) e il blocco dell’orizzonte a 360° completano il pacchetto per filmati fluidi e privi di elementi di disturbo all’interno dell’inquadratura.

Pensata per ambienti estremi, la X5 offre lenti intercambiabili in vetro ultraresistente e un kit per sostituzioni rapide, non dimenticando della impermeabilità fino a 15 metri senza custodia. A completare il novero delle caratteristiche tecniche la cover antivento in rete metallica multistrato e l’algoritmo audio rivisto assicurano registrazioni pulite anche ad alte velocità, mentre lo stabilizzatore FlowState rimane un punto di riferimento per riprese stabili.

Quanto all’autonomia la batteria da 2.400 mAh permette di arrivare fino a 185 minuti di registrazione in 5.7K (Modalità Resistenza), mentre la ricarica rapida da 9 V/2 A porta la carica all’80% in appena 20 minuti e al 100% in 35 minuti.

A supporto della camera l’app Insta360 in versione 2.0, rinnovata nell’interfaccia, che adesso include strumenti di intelligenza artificiale per editing automatico, Quick Edit, Shot Lab e il pulsante “Dewarp” per eliminare la distorsione fisheye.

Disponibile anche il servizio cloud Insta360+ per effettuare backup, montaggio e condivisione istantanei su qualsiasi dispositivo, completando un workflow che unisce potenza e rapidità.

Insta360 X5, prezzo e disponibilità

Il prezzo di listino è fissato a 589,99 €, con disponibilità anche su Amazon.

