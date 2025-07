Antigravity è la nuova sfida di Insta360 per reinventare il volo a 360 gradi

Insta360, nota per le sue videocamere a 360 gradi, ha annunciato il lancio di Antigravity, un nuovo marchio dedicato esclusivamente al mondo dei droni. E sì, un vero guanto di sfida a DJI, anche se il focus è sui filmati a 360 gradi, terreno in cui Insta360 è particolarmente ferrata. La mossa segna un passo importante: l’intenzione non è solo entrare nel mercato, obiettivo che avrebbe reso difficile la sfida con DJI, ma ridisegnare l’esperienza del volo creativo, allontanandosi dai classici parametri tecnici su cui dominano giganti come, per l’appunto, DJI.

Il primo drone Antigravity sarà presentato ad agosto 2025 e promette qualcosa di inedito: cattura video a 360 gradi in risoluzione 8K, il tutto racchiuso in un corpo leggerissimo da meno di 249 grammi, elemento che consente di evitare molte delle normative più restrittive sui droni.

Un brand staccato

Il nuovo marchio punta non solo ai piloti esperti, ma soprattutto a chi finora ha evitato i droni per paura della complessità tecnica. Antigravity promette controlli intuitivi, nessuna necessità di check list o esperienza pregressa, e un’interfaccia pensata per facilitare l’uso creativo, non complicarlo.

La scelta di creare un marchio indipendente nasce anche dalla consapevolezza che il settore dei droni richiede competenze specifiche e un impegno dedicato, sia sul fronte dello sviluppo che su quello della conformità normativa. Consapevolezza che forse è mancata a GoPro quando decise di entrare nel panorama. Il team di Antigravity lavorerà quindi in modo autonomo, ma con il sostegno tecnologico e finanziario di Insta360, fresca di IPO.

Un altro elemento interessante è la strategia di sviluppo co-creativo: con l’iniziativa “Antigravity Hub”, il marchio coinvolgerà direttamente la community nella definizione di funzionalità e accessori, cercando di creare un ecosistema modellato sulle esigenze reali degli utenti.

Anche la sicurezza non sembra essere stata trascurata. Saranno integrati sistemi intelligenti per evitare modifiche non autorizzate o usi impropri, un aspetto rilevante in un momento storico in cui i droni vengono talvolta utilizzati in contesti delicati, compresi scenari di conflitto.

Al momento non sono state diffuse immagini ufficiali del drone, né dettagli completi sulla sua struttura, bensì solo il video tesser che vi lasciamo in questo articolo.

