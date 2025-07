DJI Power 1000 V2 eroga energia per tutto, dai droni al frigorifero

DJI presenta la nuova generazione della sua stazione di ricarica portatile, il DJI Power 1000 V2. Questo modello è pensato per chi cerca autonomia in mobilità, quindi per campeggiatori, creativi, appassionati di fai da te e viaggiatori.

Power 1000 V2 dispone di una capacità di 1024 Wh e può fornire una potenza continua fino a 2600W, supportando così anche elettrodomestici energivori come frigoriferi, seghe elettriche o macchine da caffè. Il tutto in un peso contenuto pari a 14,2 chili, così da risultare facilmente trasportabile. Interessante notare che la ricarica completa avviene in soli 56 minuti, oppure solo fino a 37 minuti se si vuole raggiungere circa l’80%.

Il Power 1000 V2 può essere ricaricato da rete elettrica, pannelli solari o direttamente dall’alternatore dell’auto o camper, grazie agli accessori opzionali DJI. Anche in viaggio, l’energia non sarà mai un problema.

Considerando che tra il pubblico DJI ci sono molti amanti dei droni, il sistema consente di caricare alcune batterie dei droni DJI dal 10% al 95% in appena 30 minuti, garantendo una giornata intera di voli e riprese senza interruzioni.

Grazie all’app DJI Home, è possibile controllare la stazione da smartphone, potendo intervenire su accensione/spegnimento delle uscite AC, monitoraggio in tempo reale, gestione di parametri avanzati, incluse le batterie di espansione e i caricabatterie rapidi.

Naturalmente, DJI ha posto l’accento sulla sicurezza includendo in questa nuova stazione una tecnologia di gestione della batteria (BMS) rinnovata, che protegge l’inverter e resiste a pioggia, spruzzi salini e condizioni climatiche estreme. Al suo interno, sono presenti celle LFP che garantiscono oltre 4.000 cicli con l’80% di capacità mantenuta. A questo si aggiungono sensori di temperatura, fusibili e materiali ignifughi per una lunga durata e uso senza pensieri.

Ecco una serie di esempi di funzionamento della nuova stazione:

Dispositivo / Uso Autonomia Stimata Smartphone Circa 57 ricariche Fotocamera digitale Circa 59 ricariche Trapano demolitorio elettrico Circa 1,2 ore Router Wi-Fi Circa 76,8 ore Lampada da campeggio Circa 32 accensioni Laptop Circa 9 ricariche Motosega elettrica Circa 29 minuti Frigorifero Circa 20 ore Macchina da caffè Circa 55 minuti Drone Circa 12 ricariche Sega elettrica Circa 40 minuti Lampada standard Circa 92 ore Proiettore Circa 9,2 ore Illuminazione fotografica Circa 1,2 ore Cuociriso Circa 1,2 ore Frigorifero portatile per auto Circa 19 ore Cassa bluetooth Circa 64 ricariche Estrattore di succo

Il sistema si può anche espandere per chi cerca autonomia prolungata. Ed infatti, è possibile collegare fino a cinque batterie di espansione da 2048Wh, raggiungendo la notevole capacità di 11.264Wh — ideale per emergenze domestiche o lunghi viaggi in camper.

Non manca, infine la modalità UPS, che assicura continuità di alimentazione ai dispositivi connessi in appena 0,01 secondi. Il DJI Power 1000 V2 rappresenta oggi una delle soluzioni più complete, rapide e intelligenti per chi ha bisogno di energia sempre pronta, ovunque si trovi.

DJI Power 1000 V2, prezzo e disponibilità

Il nuovo accumulatore DJI si può già ordinare al prezzo di listino di 899 euro con l’inizio delle spedizioni entro il mese di luglio: è già disponibile in quantità limitate anche da questa pagina di Amazon. Per chi necessita di ancora più potenza DJI propone il modello Power 2000: tutti i dettagli in questo articolo.

Nel momento in cui scriviamo la versione precedente DJI Power 1000 e anche il più compatto DJI Power 500 sono proposti in sconto Prime Day.

