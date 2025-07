DJI Power 2000 è la centrale elettrica portatile che sfida i blackout

DJI ha presentato la sua nuova stazione di alimentazione portatile Power 2000, un dispositivo compatto pensato per soddisfare le esigenze energetiche in contesti domestici, all’aperto e professionali, anche in mobilità. Propone una capacità di 2048 Wh, progettata per offrire potenza in un formato ridotto, facilmente trasportabile e dunque utilizzabile in auto o camper.

Il dispositivo supporta un’uscita continua fino a 3000 W, sufficiente per alimentare oltre il 99% degli elettrodomestici comuni, come frigoriferi, forni a microonde, luci o computer. Mette a disposizione numerose porte, 4 AC, 4 USB-C, 4 USB-A e può gestire contemporaneamente molteplici dispositivi, dai telefoni alle attrezzature da campeggio e da lavoro.

Supporta la ricarica rapida e tramite rete elettrica può passare dallo zero all’80% in circa 45 minuti e raggiungere il 100% in 75 minuti. Sono supportati anche altri metodi di ricarica, tra cui energia solare (fino a 1800 W) e la ricarica tramite auto o camper, con opzioni di ricarica ibrida che combinano AC e DC per una maggiore efficienza e sostenibilità.

La batteria LFP (litio-ferro-fosfato) integrata garantisce una lunga durata nel tempo, mantenendo – stando a quanto riferito dal produttore – l’80% della capacità anche dopo circa 4.000 cicli di carica.

DJI Power 2000 è dotato di un sistema di gestione intelligente (BMS) che protegge l’unità da surriscaldamenti e sovraccarichi, monitorando costantemente la temperatura grazie a 26 sensori interni. Il dispositivo, inoltre, è costruito con materiali ignifughi e può resistere a pressioni elevate, risultando adatto anche per ambienti difficili.

Naturalmente, non manca l’aspetto smart della periferica. La Power 2000, infatti, è controllabile tramite l’app DJI Home, che consente la gestione da remoto di parametri, modalità di ricarica e stato della batteria. L’unità dispone anche di una modalità UPS, funzionando così come batteria di backup per garantire il funzionamento continuo di dispositivi collegati in caso di interruzione improvvisa di corrente.

Prezzo e disponibilità

Tra gli accessori disponibili figurano una batteria di espansione (fino a dieci unità per raggiungere 22.528 Wh complessivi), caricabatterie rapidi per auto e pannelli solari, oltre a un carrello dedicato per facilitarne il trasporto. La DJI Power 2000 è disponibile da oggi sullo store ufficiale DJI e presso rivenditori autorizzati, con un prezzo a partire da 1.399 euro.

Modello precedente DJI Power 1000 in sconto

Ricordiamo che il modello precedente DJI Power 1000 con capacità di 1.024 Wh inizialmente proposto al prezzo di listino di 1.099 euro, ora è proposto in sconto da questa pagina di Amazon a 699 euro.

Tutti i prodotti DJI si acquistano anche su Amazon a partire da questa vetrina.