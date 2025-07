Claris FileMaker 2025 libera la potenza AI per sviluppatori e aziende

Claris International (società controllata da Apple), ha rilasciato l’ultima versione di Claris FileMaker, database e piattaforma per lo sviluppo di applicazioni: a partire da questa release 2025 gli sviluppatori possono sfruttare nuove capacità di FileMaker per creare moderne soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale AI.

“Siamo arrivati al punto in cui l’AI non è solo una tendenza: sta ridefinendo il nostro modo di lavorare e gli strumenti che scegliamo di utilizzare. Claris resta focalizzata sullo stesso obiettivo che ha da decenni: rendere la tecnologia avanzata accessibile a più persone.

“Questa versione incentrata sull’AI ne è la conferma”, afferma il CEO di Claris Ryan McCann. “Per i risolutori di problemi FileMaker 2025 è il modo più rapido e diretto per creare app più intelligenti, sbloccare la funzionalità AI e ottenere di più dalle soluzioni basate sull’AI con i dati già a loro disposizione”.

Lo sviluppatore evidenzia la capacità di creare soluzioni di AI che generino risposte in base a documenti con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e spazio RAG integrato, la trasformazione delle domande degli utenti in query del database senza scrivere SQL, per aiutare gli utenti a scoprire connessioni tra i dati che potrebbero non avere nelle ricerche standard.

Sempre a proposito di AI non manca la possibilità di estrazione automatica di testo dai PDF senza strumenti o software aggiuntivi e miglioramenti per eseguire ricerche a partire dalla ricerca semantica in linguaggio naturale ed embedding vettoriali.

Gli sviluppatori riferiscono ancora che a breve sarà disponibile anche la possibilità di creare nativamente agenti di chat per l’utente basati sull’AI, per consentire agli utenti di “parlare con le app” ottenendo informazioni immediate e organizzate come desiderano, come grafici, diagrammi o un resoconto sintetico.

FileMaker 2025 comprende anche l’accesso all’intera piattaforma Claris, ovvero FileMaker più Claris Studio e Claris Connect, offrendo più strumenti per affrontare flussi di lavoro complessi e creare esperienze web moderne.

Gli sviluppatori possono far fluire i dati da Claris Studio direttamente in FileMaker e controllare l’automazione del flusso di lavoro senza lasciare la piattaforma. Il flusso bidirezionale dei dati tra FileMaker e Claris Studio è stato migliorato con il FileMaker Connector ottimizzato, offrendo un modo più avanzato di visualizzare i dati e interagire con essi.

Gli utenti di Claris Studio possono lavorare con i dati sui fogli elettronici a loro noti e sulle viste Elenco-dettagli, gestendo i progetti con bacheche Kanban, linee del tempo sequenziali e calendari basati sui dati. È anche possibile creare dashboard per visualizzare i dati per obiettivi aziendali specifici.

FileMaker 2025 può essere testato per 45 giorni. Nella versione più semplice, FileMaker Pro 2025 costa 665+IVA o 399€ + IVA come aggiornamento. Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.