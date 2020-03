DJI Ronin-S, il gimbal a 3 assi per reflex in sconto a 379 euro su Amazon

Presentato per la prima volta al CES 2018, ad oggi ancora uno dei punti di riferimento per tutti gli appassionati di foto e video, il Ronin-S è stato il primo stabilizzatore a mano singola per fotocamere DSLR e mirrorless di DJI. Di listino in questa versione standard (la più completa) ha un prezzo di 749 euro, ma al momento su Amazon lo si può acquistare a 379 euro. Clicca qui per acquistare.

Il gimbal è dotato di potenti motori ad alta coppia con supporta alle più popolari combinazioni di fotocamere e obiettivi, tra cui i sistemi Canon 5D, Panasonic GH e Sony Alpha. Il suo sistema di stabilizzazione compensa gli obiettivi zoom con rapporti di ingrandimento più elevati, mentre gli avanzati algoritmi di stabilizzazione ne garantiscono il funzionamento sia con la tecnologia di stabilizzazione ottica incorporata nella fotocamera che nella lente.

Ronin-S è stato progettato per offrire il massimo della praticità, grazie ad un design modulare scomponibile, che rende il Ronin-S pratico e perfetto per i viaggi. Propone una piastra a sgancio rapido, per montare la fotocamera sul gimbal con tutta facilità e senza perdere troppo tempo.

Grazie al comando Auto Tune sarà facile da usare e grazie a motori coppia elevati e potenti sarà possibile stabilizzare le riprese anche fino a 75 km/h, quindi adatto da utilizzare anche su piattaforme mobili.

Sullo stick, ovviamente, il gimbal propone una pulsantiera di controllo completa, grazie alla quale sarà possibile alternare le impostazioni di SmoothTrack, avviare la registrazione e fermare la fotocamera, mentre non manca il joystick per cambiare la posizione della fotocamera e realizzare così la migliore inquadratura possibile. Presenta anche una nuova modalità Sport, che consente movimenti rapidi della camera, per riprendere soggetti in movimento e in velocità.

Il gimbal consente una rotazione continua a 360° (modalità Roll 360), un’inclinazione dell’asse da +180° a -90° (modalità verticale), e da +90° a -135° (modalità Underslung e Flashlight) con un controllo asse del rullo pari a ±30°, in rotazione continua 360°.

Nel complesso, Ronin-S ha un peso di 1,84Kg e consente di alloggiare carichi fino a 3,6Kg. Le dimensioni complessive sono pari a 486 x 202 x 185 mm e grazie alla batteria integrata ha un tempo di funzionamento di 12 ore. La ricarica della smart battery si completa in 2 ore e 15 in modlità rapida, in 2 ore e 30 in modalità standard.

