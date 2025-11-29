Black Friday, UGREEN Docking Station con slot SSD per Mac mini M4 solo 64,99€

Su Amazon trovate in offerta la UGREEN Docking Station Compatibile con Mac Mini M4 e M4 Pro, perfetta per aggiungere periferiche, rete, archiviazione e video da un’unica base. Il costo è di 64,99€ invece di 97,99€.

Design integrato per Mac Mini e supporto SSD NVMe

La UGREEN Docking Station è progettata per abbinarsi perfettamente al design del Mac Mini M4/M4 Pro, sia per dimensioni che per finitura. Include uno slot M.2 per SSD NVMe (fino a 2 TB) che consente di espandere facilmente lo spazio di archiviazione senza cavi aggiuntivi. Il corpo in alluminio favorisce la dissipazione del calore, mentre la disposizione delle porte frontali e posteriori è pensata per un uso ordinato sulla scrivania.

Connessioni multiple per massima versatilità

Si tratta di una dock 10-in-1, con due porte USB-A 3.2, una USB-C, HDMI 2.0, lettori di schede SD e microSD, porta Ethernet Gigabit, jack audio da 3,5 mm e l’alloggiamento SSD. La porta HDMI supporta il 4K a 60Hz, utile per chi lavora con monitor ad alta risoluzione. Le porte USB consentono trasferimenti rapidi fino a 10 Gbps, ideali per dischi esterni o backup veloci. La compatibilità è ottimizzata per Mac Mini, ma è utilizzabile anche con altri dispositivi USB-C.

Per ambienti di lavoro fissi e postazioni creative

Pensata per chi utilizza il Mac Mini come postazione desktop principale, questa dock consente di centralizzare tutte le connessioni con un solo cavo. È utile anche per postazioni fotografiche, studi audio o setup multimonitor grazie al supporto video e all’espansione di rete. L’integrazione dell’SSD NVMe la rende adatta anche per operazioni di editing o archiviazione veloce senza appesantire il sistema principale.

Il prezzo di listino è di 97,99€, ma oggi la UGREEN Docking Station è proposta su Amazon a 64,99€, con uno sconto netto di 33€.

