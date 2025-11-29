Black Friday, lampada smart Govee per luce ambiente creativa: solo 76,99 €

Facebook Twitter Youtube
Amazon propone oggi la Govee Torchiere Lampada da Terra LED, con controllo smart, pensata per l’illuminazione d’atmosfera in soggiorni, studi o camere da letto, scende da  da 139,99€ si passa a 76,99€ su Amazon e sul negozio Govee Europeo.

Illuminazione potente con LED RGBIC e controllo flessibile

La Govee Torchiere adotta la tecnologia RGBIC, che consente di mostrare più colori contemporaneamente lungo lo stelo della lampada, con luminosità fino a 1.500 lumen. L’illuminazione indiretta verso l’alto assicura una diffusione uniforme della luce, ideale per ambienti domestici e relax serale. Il corpo in metallo garantisce stabilità, mentre la testa orientabile permette di regolare l’angolo del fascio luminoso.

Controllo tramite app, comandi vocali e telecomando

Oltre ai comandi manuali, la lampada supporta il controllo da app Govee Home, assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, e telecomando incluso. Questo consente di accendere, spegnere, regolare intensità e colore senza alzarsi. Sono disponibili oltre 40 modalità dinamiche e una funzione di sincronizzazione musicale, che adatta l’illuminazione ai suoni ambientali, utile per gaming, film o feste.

La lampada da terra Govee ha una tecnologia con tre differenti zone di luce
La lampada da terra Govee ha una tecnologia con tre differenti zone di luce

Personalizzazione completa e modalità scena

Grazie alla connettività Bluetooth e Wi-Fi, è possibile accedere a programmazioni orarie, effetti preimpostati e combinazioni personalizzate di luce e colore. La struttura sottile si integra facilmente in vari ambienti, senza occupare spazio. Le opzioni di luce bianca calda o fredda permettono l’uso anche in contesti di lettura o concentrazione, oltre alla classica illuminazione decorativa multicolore.

Il prezzo di listino della Govee Torchiere Lampada da Terra LED è di 139,99€, ma oggi è acquistabile su Amazon a 76,99€, con uno sconto di 63€ su Amazon e sul negozio Govee Europeo.

