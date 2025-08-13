Apple TV Plus, il trailer del documentario su Martin Scorsese

Apple TV+ ha distribuito un clip di “Mr. Scorsese”, event- documetario in cinque parti della regista Rebecca Miller e che dovrebbe essere presentato in anteprima mondiale il 17 ottobre.

Dall’anteprima, il documentario dedicato a regista, produttore cinematografico, sceneggiatore e attore statunitense, sembra interessante: nella clip si vedono Scorsese e amici filmaker, incluso Steven Spielberg, sul director’s cut di “Taxi Driver”, versione che ha rischiato di non vedere mai la luce, riflettono sulle misure estreme cui il visionario regista era disposto a ricorrere per proteggere quello che sarebbe diventato uno dei suoi film più iconici.

Apple TV+ descrive il documentario come un ritratto sfaccettato dell’uomo dietro la macchina da presa. “Questo progetto è il sogno di ogni regista: avere avuto accesso a leggende dell’industria cinematografica, da Marty stesso ai suoi prolifici collaboratori, amici intimi e familiari», ha dichiarato la regista Rebecca Miller. «È stato un onore che abbia riposto in me la fiducia per realizzare questo documentario, che credo possa colpire sia i fan più appassionati di Scorsese, sia chiunque abbia affrontato fallimenti e cercato di raggiungere le stelle. Sono entusiasta di condividere un’anteprima di “Mr. Scorsese”, che include la vera versione di una storia mitica (mai raccontata prima) su “Taxi Driver”, e di come, grazie alla perseveranza e alla dedizione di Marty per la sua arte, il film abbia mantenuto la propria integrità fino a diventare una delle opere più culturalmente significative di tutti i tempi».

Il documentario include interviste inedite con amici, familiari e collaboratori storici: Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Mick Jagger, Thelma Schoonmaker, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Cate Blanchett, Margot Robbie, Jay Cocks, Rodrigo Prieto, insieme alla moglie Helen Morris, ai figli e agli amici d’infanzia.

