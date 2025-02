Donald Trump vuole il ritorno delle lampadine a incandescenza

Pubblicità

“Make American incandescent again”, potremmo sintetizzare così il pensiero del Presidente USA Donald Trump che durante una cena di ritiro dei membri della Conferenza repubblicana si è lamentato della luce delle lampadine a basso consumo, affermando che lo fanno sembrare “arancione” e che “quelle alogene erano meglio”.

Trump ha anche pubblicato un post sul social Truth affermando che ha intenzione di mettere fine ai piani di Biden che prevedevano la graduale sostituzione in favore delle più moderne lampadine LED o fluorescenti, e che ha incaricato Lee Zeldin (il nuovo capo dell’Enviromental Protection Agency) di “tornare al rispetto di standard di buon senso” per le lampadine.

“Cosa succede con le lampadine, la gente lo sa? Ecco che succede, ve lo dico io. In primo luogo per me, soprattutto per me, quelle che siamo costretti a usare fanno una luce che non va bene. Io sembro sempre arancione”, ha riferito Trump nel corso della conferenza repubblicana della Camera. E ancora: “Non succede solo a me, anche voi assumete un tono arancione sotto queste luci”.

Già la settimana scorsa Trump aveva riferito che avrebbe cambiato le regole sui requisiti delle lampadine a risparmio energetico, eliminando politiche ambientali portate avanti prima Bush prima e poi da Obama, bloccando ‘entrata in vigore di criteri di efficienza più elevati che avrebbero eliminato dal commercio le lampadine alogene anche negli USA, come già fatto anche in altre parti del mondo dove da tempo sono avviate verso una graduale sostituzione, fino alla totale messa al bando,

Trump ha riferito che le vecchie lampade continueranno a essere vendute, affermando che il tipo di luce delle nuove “è peggiore”, “è molto più costosa”, e che “la vecchia lampadina alogena invece funzionava molto bene”.

In realtà le vecchie lampadine a incandescenza sono decisamente meno efficienti rispetto alle nuove, e con quelle a LED si arriva a un risparmio di circa il 95% a confronto con le lampadine a incandescenza, del 90% rispetto alle lampade alogene e del 60% rispetto alle lampadine fluorescenti.