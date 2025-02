Google sfrutterà l’AI per capire l’età dell’utente

Pubblicità

Google sfrutterà l’Intelligenza Artificiale per cercare di stimare l’età degli utenti che usano suoi servizi.

Lo fa notare The Verge citando quanto espressamente dichiarato da Big G spiegando che – per ora solo negli Stati Uniti – sta testando un modello di machine learning che dovrebbe permettere di determinare se un utente ha meno di 18 anni, offendo di conseguenze esperienze “più appropriate per l’età”.

Il modello per la stima dell’età terrà conto di dati esistenti sull’utente, inclusi i siti visitati, la tipologia di video guardati su YouTube e da quanti anni esiste il suo account.

La novità in questione è stata riferita da Neal Mohan, CEO di YouTube, nell’annuale lettera di fine anno indirizzata alla community della piattaforma web che consente la condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali.

“Nel 2025 implementeremo il machine learning per identificare l’età degli utenti, in modo da distinguere i più giovani dagli adulti, e offrire così le esperienze e protezioni migliori e adatte all’età”, ha spiegato Mohan. E ancora: “Continueremo a sfruttare il potenziale dell’AI in modo responsabile per migliorare l’esperienza di YouTube per tutti”.

Quando un utente sarà identificato come minorenne, apparirà una notifica per indicare modifiche alle impostazioni e indicazioni su come verificare l’età mediante un selfie, una carta di credito oppure un documento di identità.

Con gli account dei minorenni Google continuerà ad applicare esistenti misure di sicurezza, inclusi filtri intelligenti, strumenti di blocco dei siti e classificazioni dei contenuti. Sono previste anche restrizione per contenuti di YouTube non ritenuti adatti ai minori. In altre nazioni l’identificazione automatica mediante AI è prevista in seguito.

