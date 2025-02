Unità SSD compatta da Seagate

Pubblicità

Dopo Transcend anche Seagate Technology ha presentato una unità SSD compatta, indicata come “estremamente resistente” e portatile. L’unità in questione (disponibile nei “tagli” da 1TB o 2TB) offre velocità di trasferimento fino a 1.000 MB/s, ed è utile per memorizzare e spostare comodamente file di grandi dimensioni in viaggio, liberando spazio su PC, telefono, tablet o dispositivo di gioco. Il dispositivo è disponibile con capacità di 1 TB e 2 TB.

Il produttore riferisce che l’unità è leggera (24 g), di piccole dimensioni (70mm x 20.40mm, somiglia a una chiavetta USB) ma capiente e facile da trasportare (può essere agganciata anche a un portachiavi. Vanta una resistenza alle cadute da 3 metri, resistenza a polvere e acqua con grado di protezione IP54 e una guaina in gomma rimovibile per una maggiore protezione.

Grazie all’USB-C, l’utilizzo è plug-and-play (basta collegarla a una porta di USB-C o sfruttando un adattatore da USB-C a USB) compatibile con Windows, Mac, Android, iPhone, iPad, tablet vari e console di gioco.

Il produttore offre garanzia limitata di 3 anni e 3 anni di servizi di recupero dati Rescue di Seagate per la massima tranquillità. Da segnalare il software di backup Toolkit di Seagate di facile uso per eseguire il backup dei file sul computer e sincronizzare i progetti sull’unità. Il produttore offre backup automatico di un computer e un’unità esterna con una prova gratuita di 6 mesi del piano Dropbox Backup e l’abbonamento gratuito di 6 mesi al piano Mylio Photos+.

L’unità è inizializzata di serie come d exFAT (Extended File Allocation Table) per la compatibilità cross-platform (Mac e PC) ma ovviamente può essere formattata in qualsiasi altro formato (APFS, HFS+, NTFS, ecc.).

La confezione include: l’unità vera e propria, custodia in silicone, tappo in silicone, cordino e guida rapida. L’unità SSD ultra compatta di Seagate dovrebbe essere disponibile a breve. I prezzi sono di 139,99€ per la versione da 1TB (codice STMX1000400) e 244,99€ per la versione da 2TB (codice STMX2000400).