Doppio sconto Tado su Amazon: riscaldamento e climatizzazione smart a 59,99€

Su Amazon trovate in offerta due dispositivi tado° pensati per il controllo intelligente della temperatura domestica. Sia il tado° Termostato Intelligente X che il tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ con supporto sono ora proposti al prezzo speciale di 59,99€ ciascuno invece di 109,99€, con funzioni pensate per la gestione smart del riscaldamento e del condizionamento.

Gestione intelligente del riscaldamento con tado° X

Il tado° Termostato Intelligente X si integra in impianti di riscaldamento a caldaia, consentendo un controllo avanzato tramite app o comandi vocali. Compatibile con Apple Home, Amazon Alexa e Google Home, supporta il nuovo standard Matter per una maggiore interoperabilità.

Offre funzionalità come la regolazione automatica della temperatura, la geolocalizzazione per spegnere il riscaldamento quando si esce e la possibilità di creare scenari personalizzati. La configurazione avviene tramite il tado° Bridge, richiesto per la connessione al WiFi. Si tratta di una soluzione adatta sia per impianti autonomi sia centralizzati.

Climatizzazione smart per split e pompe di calore

Il tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ con supporto è progettato per comandare climatizzatori a split e pompe di calore aria-aria con telecomando a infrarossi. Si collega al WiFi di casa e consente di accendere, spegnere e programmare il climatizzatore direttamente dall’app.

La compatibilità con Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit permette l’integrazione in ecosistemi domotici. Include sensori di temperatura, umidità e luce, e supporta la geolocalizzazione per evitare sprechi energetici. L’installazione è semplice: può essere posizionato su un mobile oppure fissato a parete con il supporto incluso.

Prezzo scontato e vantaggio economico

Entrambi i dispositivi tado° sono disponibili su Amazon a un prezzo ridotto. Il tado° Termostato Intelligente X e il tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ con supporto costano entrambi 59,99€ invece del prezzo di listino di circa 100 euro.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...