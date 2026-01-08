In brevetto Apple il MacBook con tastiera retrattile

Nei futuri portatili Apple forse vedremo tastiere retrattili. È quanto emerge da un brevetto scovato nel Patent Office statunitense; nella documentazione presentata all’ufficio per la concessione di brevetti, la multinazionale di Cupertino spiega che i recenti sviluppi nei dispositivi informatici hanno permesso di ridurre drasticamente la dimensione dei componenti elettronici, con dispositivi portatili diventati più sottili, leggeri e più efficienti.

Tuttavia, spiega ancora Apple, le interfacce utente meccaniche dei dispositivi integrano parti che possono essere difficili da cambiare in termini di dimensioni per via delle preferenze degli utenti. Gli utenti si aspettano dispositivi con pulsanti e dimensioni dei tasti adatti alla pressione con le dita e preferiscono generalmente pulsanti e tasti che forniscono riscontri sonori e tattili quando premuti.

Elementi come le tastiere o altri pulsanti fisici sono progettati per dimensioni predeterminate e tenere conto della quantità di flessione percepita durante la pressione; questi vincoli possono obbligare a creare dispositivi più grandi del necessario per alcune attività, ad esempio quando la tastiera non è necessaria per l’input, rendendo possibili diversi miglioramenti.

L’idea di Apple (qui il brevetto) è sostanzialmente quella di una tastiera retrattile, con magneti movibili o articolazioni meccaniche che consentirebbero di riposizionare i copritasti e stabilizzare tutto in diverse possibili posizioni. Strutture dedicate in uno degli strati mobili permetterebbero di agire come copritasti, stabilizzare i movimenti e permettere di conservare in la tastiera in posizione retratta quando non è necessaria, permettendo di salvare spazio a riposo. Gli stabilizzatori possono essere meccanismi a forbice, a farfalla e affini. Lo strato mobile mostrato nel brevetto può essere spostato in risposta alla rotazione di una cerniera o altro elemento meccanico nel dispositivo elettronico.

