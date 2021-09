Dreame Bot D9 Max, aspirapolvere automatico con mappatura a 269,99 euro

Se volete comprare un buon aspirapolvere automatico dotato delle più recenti tecnologie di navigazione, non fatevi sfuggire l’offerta attualmente attiva sul Dreame Bot D9 Max, proposto a 269,99 euro.

Si tratta di un aspirapolvere robot di quelli di forma circolare (misura 35 centimetri di diametro ed è alto 9,7 centimetri) capace di avviarsi, ricaricarsi e muoversi lungo il pavimento in maniera completamente autonoma e che promette una pulizia molto più efficiente di altri perché dotato di un sistema di mappatura. Impiega infatti uno scanner LiDAR, per intenderci come quello usato dalla NASA e dagli iPhone con Face ID, con cui proietta puntini invisibili nella stanza per riconoscere e superare gli oggetti, creare una planimetria digitale dell’abitazione e sapere così con certezza come fare per pulire tutta la superficie calpestabile senza alcuna guida manuale.

E’ un modello due-in-uno, capace di offrire quindi la pulizia umida insieme a quella secca: è infatti dotato di un serbatoio da 570 ml per la raccolta dello sporco e uno da 270 ml per contenere l’acqua da diluire lentamente sul panno posizionato sul retro, andando così a rimuovere quel minimo di polvere che rimane dietro all’aspirapolvere, che comunque è in grado di riconoscere i tappeti e aumentare la potenza di aspirazione fino ad un massimo di 4.000 Pa.

Monta una batteria da 5.200 mAh che promette un’autonomia di 150 minuti con una sola carica, sufficiente per pulire in condizioni normali una superficie di 250 metri quadrati, ed è dotato di ampie ruote che gli consentono di superare ostacoli di altezza non superiore ai 2 centimetri. Il sistema di mappatura può poi essere configurato tramite l’app dalla quale è possibile anche personalizzare il tipo di pulizia, decidendo ad esempio l’ordine delle stanze da pulire, la modalità di pulizia, gli orari, oltre che segnalare zone da evitare e così via. Ovviamente torna automaticamente alla base di ricarica quando sta per scaricarsi ed è compatibile con Alexa.

Chi intende comprarlo come dicevamo al momento lo trova in sconto: anziché 300 euro lo paga 269,99 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.