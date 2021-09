Amazon Astro è il robot Alexa che pattuglia le vostre case

Alla fine era tutto vero. Amazon è al lavoro su un robot con ruote alimentato da Alexa. Lo ha svelato al suo evento hardware. Prende il nome di Astro, e non sarà di certo a buon mercato. Si tratta, essenzialmente, di un display Alexa che può seguire l’utente in giro per casa. E non solo.

Il robot è dotato di una telecamera a periscopio che gli consente di espandere il suo campo visivo, così da controllare ben oltre il pavimento di casa, potendo inquadrare piani cottura, o animali domestici che dormono. Con il servizio di abbonamento Protect Pro di Ring, l’utente potrà anche programmare Astro per pattugliare la casa mentre si è lontani. Può rilevare il suono di un rilevatore di fumo, di un rilevatore di monossido di carbonio o di vetri infranti, inviando notifiche quando nota qualcosa di anormale, potendo salvare ciò che registra sull’account Ring.

Naturalmente, supporta tutti i canonici comandi vocali Alexa. Ciò significa che l’utente anche usarlo con la nuova funzione Alexa Together di Amazon, consentendo ai propri familiari di contattarci in caso di emergenza.

Si tratta di una sorta di Wall-E, che può essere messo in modalità non disturbare, potendo anche impedirgli l’accesso a zone della casa specifiche.

Amazon prevede di vendere Astro in quantità limitate entro la fine dell’anno. Il suo prezzo finale sarà di 1499,99 dollari, ma come parte del suo programma Day 1 Editions, la società venderà il robot a un prezzo di lancio di 999,99 dollari. Ogni Astro includerà sei mesi di accesso gratuito a Ring Protect Pro. Non è previsto l’arrivo nel nostro paese a breve.

Ricordiamo che Amazon ha presentato durante il suo evento hardware anche un nuovo Echo Show 15, un versione pro del router-mesh eero con Wi-Fi e Ring Doorbell che saranno disponibili in Italia.