La lampada SYMFONISK di IKEA e Sonos ora è personalizzabile

SYMFONISK nella versione lampada da comodino o da tavolo rinasce con un nuovo design che combina sempre la funzionalità di una lampada intelligente con un altoparlante intelligente, ma è stato ulteriormente sviluppato per quanto riguarda il suono e il design.

Sonos e IKEA continuano la loro fruttuosa collaborazione pluriennale con Il nuovo altoparlante per lampada da tavolo SYMFONISK che consente una maggiore personalizzazione in quanto il prodotto è ora suddiviso nella base della lampada dell’altoparlante SYMFONISK e nel paralume della lampada dell’altoparlante SYMFONISK, che vengono venduti separatamente. I clienti possono scegliere tra una versione nera o bianca della base della lampada, oltre a due paralumi in diversi stili e colori: un paralume in tessuto o in vetro, nero o bianco. La nuova lampada supporta anche una gamma più ampia di lampadine grazie all’attacco E27 standard.

Il suono Sonos integrato in una lampada da tavolo IKEA può superare i punti deboli più critici del posizionamento degli altoparlanti: trovare spazio al posto di un oggetto classico o moderno e adattarsi all’arredamento della casa.

“Dal lancio del primo diffusore con lampada da tavolo SYMFONISK, abbiamo imparato molto su come e dove vengono utilizzati. Ad esempio, molte persone usano l’altoparlante della lampada su un comodino, il che ci ha portato a creare una nuova base della lampada leggermente più piccola. Ora offriamo anche ai clienti più scelte di design, rendendo l’altoparlante della lampada più adatto alle loro case individuali”, afferma Stjepan Begic, product owner di IKEA of Sweden. “Integrando un altoparlante in una lampada da tavolo, possiamo risparmiare spazio, ridurre il disordine e creare atmosfera sia con la luce che con il suono”, aggiunge.

Il nuovo diffusore per lampada da tavolo SYMFONISK presenta un’architettura acustica completamente nuova che utilizza una guida d’onda personalizzata, creando un’esperienza sonora di livello da qualsiasi angolazione. L’altoparlante della lampada si connette tramite WiFi e può essere utilizzato come unica sorgente sonora in una stanza, oppure può essere collegato ad altri prodotti Sonos, inclusi quelli della gamma SYMFONISK. Come tutti i prodotti SYMFONISK, anche questo altoparlante fa parte del sistema Sonos, collegando facilmente gli ascoltatori a più di 100 servizi di streaming compresa Apple Music e Sonos Radio.

“Man mano che le persone continuano a investire nei loro spazi, trovano modi creativi per mostrare il loro stile personale e il suono è diventato rapidamente un elemento importante per creare l’atmosfera giusta”, ha affermato Sara Morris, Principal Product Manager di Sonos. “Oltre alle dimensioni ridotte e alla varietà di opzioni di design, il nuovo diffusore per lampada da tavolo SYMFONISK offre un suono più ampio e avvolgente, creando un’esperienza di ascolto eccezionale indipendentemente da dove lo posizioni in casa”.

Il nuovo diffusore per lampada da tavolo SYMFONISK sarà disponibile nei negozi IKEA e su IKEA.com, in Nord America e in mercati selezionati in Europa a partire da ottobre 2021.