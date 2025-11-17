Dreame SF25, il tritarifiuti che riduce i rifiuti alimentari fino al 90%

Se non sapete più come fare coi rifiuti alimentari in cucina allora il nuovo Dreame SF25 può davvero cambiarvi la vita. Combinando infatti triturazione, essiccazione e riduzione degli odori, trasforma gli scarti in residui secchi e compostabili, in modo da dire finalmente addio al tradizionale secchiello dell’umido.

I punti di forza sono parecchi: innanzitutto è in grado di ridurre il fomule dei rifiuti fino al 90% attraverso un processo automatico di asciugatura e triturazione che dura tra le 4 e le 6 ore in base alla quantità di rifiuti inserita. I residui essiccati a quel punto possono essere conservati per alcuni giorni e utilizzati anche per il compostaggio mescolandoli al terreno come fertilizzante naturale.

È poi dotato di un sistema a tripla lama Trion che taglia i materiali di varia consistenza, dalle ossa e dai gusci ai resti di carne e zuppe oleose, attraverso un taglio multidimensionale che permette di processare velocemente anche gli scarti più difficili.

Vi interesserà poi sapere che gestisce molto bene gli odori grazie a un filtro al carbone attivo lavabile e riutilizzabile, simile a quelli utilizzati per la filtrazione dell’aria o dell’acqua, che si può pulire e asciugare al sole in modo da riutilizzarlo più volte.

Dal punto di vista acustico è parecchio silenzioso: il livello di rumore dichiarato si attesta intorno ai 27 dB (tenete presente che il fruscio delle foglie può arrivare a 20 dB mentre il chiacchiericcio di fondo generalmente si attesta intorno ai 45 dB; tra i 60 e gli 80 dB c’è il rumore del traffico).

E poi è abbastanza compatto: misura 19,4 x 37,7 x 30,5 cm e può contenere fino a 2,5 litri di rifiuti alimentari, quindi è adatto per famiglie di tre o quattro persone. A tal proposito facciamo notare che attraverso una finestra trasparente è possibile monitorare l’intero processo.

Disponibilità e prezzo

Dreame SF25 arriva il 14 novembre, costa 399 € ed è in vendita anche su Amazon. Fino al 1 dicembre 2025 viene scontato a 299 €.

