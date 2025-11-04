Stufetta portatile a soli 5,50 € per riscaldare l’ufficio dalla presa di corrente

A volte basta poco per rendere più confortevoli le giornate in ufficio o in una piccola stanza di casa, soprattutto quando le temperature iniziano a scendere. Con una stufetta portatile da 350 W come quella in promozione potete ottenere un po’ di calore senza grandi investimenti e con ingombri quasi invisibili.

È pensata per ambienti di circa 10 metri quadrati e quindi adatta soltanto a chi desidera un supporto termico temporaneo o localizzato in un particolare punto della stanza.

Per accenderla basta collegarla direttamente alla presa di corrente, come fosse un piccolo sensore di luce: è estremamente compatta e facile da spostare o riporre quando non serve, e nonostante la potenza limitata riesce comunque a fornire un minimo di tepore, sufficiente per chi desidera solo attenuare la sensazione di freddo ad esempio in un angolo di lavoro.

La temperatura desiderata si imposta tramite i pulsanti e un piccolo schermo digitale che mostra il valore scelto in un intervallo compreso tra 15 e 30°C. Sono presenti anche un tasto On/Off e un timer regolabile da 1 a 12 ore, utile per programmare lo spegnimento automatico e limitare i consumi.

Il livello di rumore è di circa 45 dB, perciò si percepisce il suono del ventilatore, ma senza risultare troppo invasivo.

Naturalmente, il prezzo estremamente basso si riflette anche sulla qualità generale. I materiali e le prestazioni non possono competere con modelli più potenti e costosi, e il calore prodotto resta modesto. Ma forse proprio per questo può rappresentare un piccolo compromesso accettabile per chi vuol semplicemente scaldare i piedi sotto la scrivania senza grosse spese.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 5,50 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.