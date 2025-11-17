Arriva il nuovo filtro anti-truffe per proteggere il tuo telefono: blocca anche le chiamate moleste

Il tuo telefono con questo nuovo filtro anti-truffe può bloccare le chiamate moleste: come usarlo al meglio.

A pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme contro le chiamate pubblicitarie indesiderate, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) si prepara a lanciare un innovativo sistema di protezione per gli utenti telefonici italiani.

Questo nuovo filtro anti-truffe rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro il telemarketing aggressivo e le chiamate moleste che affliggono quotidianamente milioni di cittadini.

Nuove regole per bloccare le chiamate false e moleste

Dal 19 novembre 2025, entrerà in vigore il divieto assoluto di utilizzo di numerazioni mobili “mascherate” o contraffatte, una pratica nota come spoofing. Questo metodo illecito consiste nell’utilizzo di numeri telefonici apparentemente nazionali per ingannare l’utente e spingerlo a rispondere, spesso con lo scopo di proporre offerte commerciali non richieste o truffe. L’intervento normativo mira a mettere un freno a questo fenomeno sempre più diffuso e dannoso, imponendo che solo numeri certificati e tracciabili possano essere utilizzati per le chiamate in uscita.

Il provvedimento segue una prima stretta attuata lo scorso agosto 2025, quando Agcom aveva disposto il blocco automatico delle chiamate provenienti da numeri fissi contraffatti. Tuttavia, come segnalato dagli utenti, gran parte delle telefonate pubblicitarie indesiderate continuava a transitare attraverso numeri mobili, rendendo necessaria una misura più incisiva.

Con le nuove disposizioni, gli operatori telefonici non potranno più utilizzare prefissi italiani qualora la chiamata abbia origine da sistemi VoIP o centrali estere non autorizzate. Saranno ammessi esclusivamente numeri certificati, riconducibili in modo univoco al soggetto chiamante, garantendo così una maggiore trasparenza sull’origine delle telefonate. Questo meccanismo rappresenta un banco di prova cruciale per testare l’efficacia delle regole contro il telemarketing selvaggio e le truffe telefoniche.

Agcom ha sottolineato come l’obiettivo sia duplice: da un lato, proteggere gli utenti da chiamate indesiderate e potenzialmente fraudolente; dall’altro, promuovere un contesto di comunicazione telefonica più trasparente e affidabile. Il nuovo filtro anti-truffe è stato accolto positivamente da associazioni dei consumatori e operatori del settore, che ne riconoscono il potenziale per migliorare sensibilmente la qualità dell’esperienza telefonica.

L’adozione di questo sistema innovativo si inserisce in un percorso più ampio di tutela del consumatore digitale e della privacy, in linea con le normative europee in materia di comunicazioni elettroniche. In un’epoca in cui le tecnologie di comunicazione evolvono rapidamente, la capacità di contrastare pratiche scorrette come lo spoofing diventa sempre più importante per tutelare la sicurezza e la serenità degli utenti.

Nonostante l’ottimismo sul nuovo filtro, resta da monitorare con attenzione l’effettiva applicazione delle norme da parte degli operatori e l’efficacia nella riduzione delle chiamate moleste. I prossimi mesi saranno determinanti per capire se questo strumento sarà in grado di limitare in modo significativo il fenomeno del telemarketing invasivo e delle truffe telefoniche, ormai parte della quotidianità di molti italiani.