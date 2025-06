Dreo TurboPolyFan 502S, il ventilatore smart che oscilla a 360 gradi

Con l’estate ormai alle porte, dotatevi del performante Dreo TurboPolyFan 502S e non avrete problemi con la gestione del caldo in casa. Questo ventilatore a piantana infatti è diverso dai modelli tradizionali perché è in grado di offrire una circolazione dell’aria davvero completa e uniforme.

Il suo maggiore punto di forza infatti risiede nell’oscillazione automatica a 120° orizzontale e 120° verticale, un movimento multidirezionale che migliora la ventilazione naturale dell’ambiente senza fastidiosi flussi diretti e garantendo una copertura completa della stanza.

Il motore a corrente continua e le pale aerodinamiche permettono invece di aumentare la quantità d’aria del 30%, riducendo al contempo il consumo energetico fino al 40% rispetto ai modelli tradizionali.

Il flusso d’aria può raggiungere i 26 metri di distanza, pur restando estremamente silenzioso: la rumorosità infatti si mantiene intorno ai 20-23 dB (tenete presente che il fruscio delle foglie può arrivare a 20 dB mentre il chiacchiericcio di fondo generalmente si attesta intorno ai 45 dB; tra i 60 e gli 80 dB c’è il rumore del traffico), risultando – secondo le recensioni di chi lo ha già provato – appena percepibile fino alla velocità 5, il che lo rende particolarmente adatto all’uso in camera da letto o durante la notte.

Il ventilatore offre inoltre 8 velocità e 6 modalità operative, inclusa una funzione Auto che regola la velocità del flusso d’aria in base alle condizioni dell’ambiente, evitando sbalzi improvvisi. È anche presente una modalità Turbo che, secondo alcuni utenti, è in grado di abbassare sensibilmente la temperatura anche in ambienti senza condizionatore, come open space o stanze con ampie finestre esposte al sole.

L’altezza è regolabile tra 90 e 102 cm e la struttura, pur compatta, risulta stabile e solida. I materiali utilizzati conferiscono un aspetto elegante e moderno, adatto anche a contesti arredati con cura.

Il telecomando incluso consente un controllo rapido e comodo, ma chi preferisce un’interazione più avanzata può utilizzare l’app dedicata, tramite cui – leggiamo tra le recensioni – si possono regolare in modo più preciso gli angoli di oscillazione e accedere a funzionalità extra, come il controllo vocale tramite Alexa e Google.

Non solo può raffreddare ambienti ampi con efficacia ma può risultare utile anche in inverno, per distribuire uniformemente l’aria calda in combinazione con altri dispositivi.

Dove comprare

Se volete comprarlo allora sappiate che costa 129,99 € e lo trovate in vendita anche su Amazon.

