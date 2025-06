Pellicola oscurante per la privacy su iPhone, 4 pezzi a 2 €

Se desiderate proteggere la vostra privacy in maniera maggiore quando usate lo smartphone in pubblico, una buona idea potrebbe essere quella di applicare una pellicola speciale come quella in offerta in questo momento.

Grazie al filtro privacy integrato in pratica oscurano lo schermo lateralmente permettendo di visualizzare chiaramente tutto quel che viene mostrato sullo schermo solo guardandolo frontalmente. Basta uno sguardo fuori asse perché il display appaia completamente nero o illeggibile: un sistema semplice ma efficace per proteggere dati sensibili (ad esempio quando si inserisce una password), messaggi personali, email e altre informazioni che volete mantenere riservate.

Questa funzione di privacy è particolarmente utile in contesti di lavoro o studio, ma anche per un uso quotidiano più consapevole. Anche durante un viaggio in metropolitana o una pausa in un luogo affollato, sarà possibile utilizzare l’iPhone senza preoccuparsi degli sguardi altrui.

Oltre alla protezione visiva, queste pellicole offrono anche una protezione fisica allo schermo in quanto sono costruite in vetro temperato, promettendo quindi una maggiore resistenza rispetto alle classiche pellicole in plastica. Il vetro temperato infatti è noto per la sua capacità di assorbire urti, resistere ai graffi, e in caso di impatti più forti, per la sua struttura anti-frantumazione, che impedisce la formazione di schegge pericolose.

Le pellicole in promozione sono compatibili con numerosi modelli di iPhone tra cui l’ultima serie 16 ma anche diversi modelli di precedente generazione. Fate quindi attenzione al modello selezionato in fase di acquisto.

Nella confezione trovate quattro pellicole protettive, un numero sufficiente per avere sempre un ricambio pronto o per condividerle con familiari e colleghi, e sono inclusi anche quattro panni umidi e quattro panni asciutti per preparare correttamente la superficie prima dell’applicazione.

L’installazione è semplice: dopo aver pulito lo schermo con i due panni inclusi, basta allineare con cura la pellicola e farla aderire dal centro verso l’esterno per evitare bolle.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 2 € in kit da 4 pezzi, indipendentemente dal set selezionato.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.