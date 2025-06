Le tensioni USA-Cina obbligano la Mela a ritardare Apple Intelligence in Cina

L’arrivo di Apple Intelligence in Cina – mercato fondamentale per la Casa di Cupertino – è ostacolato dalle tensioni in corso sui dazi che pretende Trump; la tregua è sempre più in bilico e Pechino accusa Washington di “restrizioni discriminatorie”.

Lo riferisce il Financial Times spiegando che Apple ha collaborato con Alibaba per poter offrire Apple Intelligence sul mercato cinese, ma prima di proporre le funzioni in questione deve arrivare il placet da parte dell’autorità di regolamentazione del mercato di Pechino.

Diverse funzionalità AI sono state co-sviluppate da Apple e Alibaba, tutte sottoposte alla Autorità che regola internet in Cina; l’OK è in fase di stallo, in attesa di autorizzazioni che dovrebbero arrivare dalla Cyberspace Administration of China (CAC).

Apple è costretta a subire le crescenti tensioni tra Pechino e Washington, nonostante il CEO Tim Cook che ha fatto di tutto per ingraziarsi l’inquilino della Casa Bianca (compresa la promessa di un investimento da 500 miliardi Negli USA). Trump non vuole che Apple espanda la produzione in India e ha chiesto a Cook di aumentare la produzione negli Stati Uniti, scelta che secondo vari analisti potrebbe comportare un sensibile aumento dei prezzi dei dispositivi.

Lo scorso mese Trump ha minacciato dazi del 25% su iPhone e smartphone Samsung, tariffe punitive sui dispositivi non assemblati negli Usa.

L’impossibilità per Apple di proporre funzionalità avanzate AI targettizzate per la Cina, arrivano in un momento nel quale concorrenti locali quali Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo stanno proponendo soluzioni dedicate.

L’Autorità di regolamentazione cinese non consente a Apple di proporre in loco funzionalità AI sulle quali non ha controllo. A complicare la situazione paventate minacce da parte di Trump contro Alibaba, Tencent e Baidu, nell’elenco delle entità alle quali potrebbe essere impedito di fare accordi con aziende statunitensi. Fino a poco tempo addietro le indiscrezioni riferivano dell’arrivo di Apple Intelligence in Cina con l’aggiornamento a iOS 18.6 ma è molto probabile che le funzionalità in questione saranno ritardate, in attesa di autorizzazioni che potrebbero non arrivare mai se le tensioni commerciali tra Usa e Cina non si raffredderanno.

