Drone FIMI X8 Mini PRO, imperdibile al prezzo di soli 300€

Davvero imperdibile a questo prezzo. FIMI x8 Mini PRO, il drone che compete direttamente contro DJI Mnii 2, è in offerta al prezzo di 300 euro circa e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Si tratta della versione PRO, che si guida senza patentino, perché con peso inferiore a 250 grammi. FIMI X8 Mini PRO è un drone che non troverete più a questo prezzo. Si tratta di un quadricottero di qualità, che permette riprese che si avvicinano al mondo professionale. Anzitutto in termini di qualità della ripresa, dato che consente di girare filmati in 4K. Naturalmente, gode di tutti quei sensori per il tracciamento intelligente

Se si guarda alla camera in dotazione, si scopre che l’X8 Mini offre un sensore da 12 megapixel 1/2,6 pollici con ottica F/2.0 su un gimbal a 3 assi in grado di creare video HDR 4K a 30 fps e velocità dati 100 Mbit. Non mancano le diverse modalità come quella notturna, Hyperlapse o la possibilità di fare live streaming.

Tra le altre funzioni c’è quella che permette di tracciare persone o veicoli automaticamente, un po’ come l’Active Track di DJI. Naturalmente non mancano tutte quelle funzioni che beneficiano del GPS, come ad esempio il ritorno automatico alla basa.

Fimi pubblicizza circa 30 minuti di volo, con velocità di volo fino a 16 metri/s e un’altitudine di volo massima di 4.000 metri, con un range ipotetico di pilotaggio fino a 8Km.

Il Fimi X8 Mini PRO è attualmente disponibile a questo indirizzo nella versione PRO a circa 303 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre. Le spedizioni sono, peraltro, gratuite, con consegna in Italia entro pochi giorni.

La confezione include, oltre al drone, il radiocomando, cavo USB-C, il copri camera, 4 eliche di ricambio.

