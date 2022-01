Recensione auricolari UGREEN HiTune X6, design originale e buon rapporto qualità prezzo

Quando si parla di auricolari true wireless il panorama è davvero vastissimo, e fortunatamente al giorno d’oggi è possibile acquistare delle periferiche di qualità, senza spendere necessariamente cifre folli. Sono tanti i brand che si sono specializzati in questo settore, e tra questi anche UGREEN, di cui oggi testiamo HiTune X6. Si tratta di auricolari piuttosto economici, che solitamente hanno un listino di 60 euro circa, ma che attualmente possono acquistarsi a 40 euro grazie al coupon su Amazon. A guardare il prezzo, dunque, si potrebbe pensare ad una periferica non di qualità. Eppure, queste HiTune X6 ci hanno positivamente sorpreso.

La confezione

UGREEN ha puntato maggiormente alla sostanza, che non alla forma. La confezione, infatti, è piuttosto snella, e va diretta al punto. Aprendola è presente il case di ricarica, all’interno del quale sono posizionati i due auricolari, mentre poco sotto ci sono due paia di gommini in silicone che, insieme a quelli già installati, forniscono misure piccole, medie e grandi, per adattare gli auricolari alle orecchie. Al di là dei manuali è, poi, presente un piccolo cavo USB-C per la ricarica della custodia.

Come sono fatte

Al netto di quelle che possono essere le preferenze estetiche di ciascuno, c’è da dire che queste UGREEN HiTune X6 sono comunque originali e si presentano con un design che mescola mixa un po’ le caratteristiche di auricolari a bottone, o altri con il gambo allungato. Ed infatti, sebbene sia presente un piccolo gambo, questo è piuttosto tozzo, diverso da AirPods, e assume quasi la forma di un ovale, facendo sembrare gli auricolari stile bottone. In realtà, la forma è piuttosto originale, diversa dal solito.

Potrebbe piacere, o no, come ogni cosa, ma a parere di chi scrive sono piacevoli e si lasciando ben indossare alle orecchie. Dovendo trovare un elemento negativo, invece, riferiamo della leggera difficoltà che si ha ad estrarle dal case, perché scivolano e non lasciano molto spazio per la presa. Diverso il discorso per l’inserimento all’interno del case, che riesce sempre facile e intuitivo.

Le abbiamo trovate davvero comode e stabili all’orecchio sin dalla prima prova: stanno all’interno del padiglione in modo sicuro, e non tendono a cadere. Non sono auricolari con alette, per cui è difficile consigliarle per il jogging, anche se in effetti abbiamo provato a indossarle durante la corsa all’aperto con risultati sufficienti.

Per quanto riguarda il controllo, questa UGREEN ha optato per i comandi a sfioramento, senza la presenza di tasti fisici su ciascun padiglione auricolare. In questo modo sarà semplice controllare la musica, rispondere alle chiamate, richiamare l’assistente vocale, attivare l’ANC o la modalità gaming, e perfino cambiare il volume. Peraltro, intelligente la scelta di stampare tutti i controlli sul cartoncino superiore della confezione: in questo modo si avrà immediatamente il panorama completo di tutti i controlli a sfioramento disponibili per questi auricolari.

I comandi generalmente rispondono bene, anche se effettivamente risulta un po’ scomodo il doppio click del volume. Non perché non venga riconosciuto, ma perché per portare il volume da un estremo all’altro occorrerà qualche secondo di troppo.

Come funzionano

Se il prezzo di l istino scontato a 40 euro potrebbe lasciare presagire periferiche di qualità insufficiente, così non è. Tutt’altro. Il suono è decisamente pulito, corposo, e perfino i bassi si fanno sentire in modo sufficiente, presenti e ben godibili, senza che però risultino troppo pompati. Assolutamente godibile qualsiasi tipo di musica, anche se per la voce si avverte una leggera tendenza a toni più freddi. Per ottenere, invece, un tono più caldo viene in soccorso l’attivazione dell’ANC, sul quale torneremo a breve. Attivando la riduzione del rumore ci è parso di ottenere una migliore qualità di musica e voce, che complessivamente risulta essere più consistente.

Se l’ANC nel complesso ci pare migliorare la qualità, non ci sembra in grado di ridurre in modo così evidente i suoni ambientali. Non che gli auricolari non assicurino un buon isolamento, che invece è sempre presente, ma la differenza tra le diverse tra ANC on e off non sono così percepibili, come in altri modelli più costosi.

Presente anche una modalità gaming. Anche in questo caso la sua attivazione non sembra portare migliorie particolarmente evidenti. In effetti questo accade perché già la qualità generale del suono è sempre molto buona, e l’attivazione di questa modalità non sembra aggiungere un quid tangibile.

Qualità della chiamata

Sarà merito dei sei microfoni integrati: la qualità delle chiamate è davvero buona. Con HiTune X6 si possono affrontare conversazioni di medio lunga durata, ricevendo. una voce cristallina dal nostro interlocutore, che ci ascolta sempre in modo chiaro. Ottime, dunque, anche per le conversazioni telefoniche.

Autonomia e ricarica

Il produttore dichiara 6 ore di riproduzione con una singola carica, che ci sembrano in linea con i dati che abbiamo registrato durante le nostre prove. Con il case di ricarica, invece, si raggiungono le 26 ore di durata complessiva. Ottima, invece, la funzione di ricarica veloce: con 10 minuti si ottiene circa 1 ora di riproduzione, mentre la carica completamente degli auricolari avviene in un’ora e mezza. Occorrono, invece, circa 2 ore per completare la ricarica della custodia.

Conclusioni

Se guardiamo al prezzo attuale di 39 euro con lo sconto offerto su Amazon, non possiamo che consigliare l’acquisto di queste cuffie. Certo, non sono tra le migliori in ambito ANC, ma la qualità complessiva è eccellente in rapporto a quello che costano. Si indossano bene, il design è originale, e anche la cover di ricarica ha il suo stile.

Queste UGREEN HiTune X6 sono l’ennesimo esempio di come al giorno d’oggi si possano acquistare dei buoni auricolari senza spendere cifre ben più elevate. Presenti i bassi, ottime in conversazioni telefoniche, non rinunciano neppure ad un’autonomia particolarmente elevata.

PRO

Qualità audio generale

Elevata autonomia

Case di ricarica elegante

Prezzo

CONTRO

L’ANC è poco percettibile

Prezzo e disponibilità

Il listino è di 59,99 euro, ma al momento in cui scriviamo è possibile selezionare direttamente su Amazon la casella sconto di 20 euro. Clicca qui per acquistarle.