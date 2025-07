Drone G6, compatto e pieghevole, pronto a volare ovunque per soli 15 €

Se vi avvicinate per la prima volta al mondo del volo da remoto, ecco quello che fa per voi: il drone G6 attualmente in sconto infatti grazie a una struttura compatta e a funzionalità pensate per semplificare il controllo vi permetterà di sperimentare la tecnologia senza svenarvi.

La sua natura pieghevole lo rende facilmente trasportabile (da chiuso misura circa 19 x 13 x 8 cm), in più è dotato di una fotocamera frontale inclinabile di 45° e di una seconda fotocamera fissa posizionata sul fondo che vi permetteranno di avere una visione aerea più completa grazie alla possibilità di alternare le inquadrature tra il paesaggio frontale e la visuale verticale.

Il campo visivo di 150° amplia ulteriormente la prospettiva, rendendo le riprese più coinvolgenti. E il tutto può essere registrato con risoluzione HD, sufficiente per ottenere video nitidi in condizioni di luce favorevoli.

Come dicevamo è pensato per un utilizzo semplice, e al tal proposito sappiate che include alcune funzioni automatiche che facilitano la gestione anche per chi ha poca esperienza, come ad esempio il decollo con un solo click,il ritorno automatico alla posizione di partenza e un sistema che consente al drone di evitare gli ostacoli autonomamente durante il volo.

Il collegamento al controller avviene tramite Wi-Fi a 2.4 GHz, garantendo stabilità nel segnale fino a una distanza massima di 100 metri.

L’autonomia è limitata ma sufficiente per sessioni brevi: con una batteria da 1.800 mAh, si possono ottenere circa 12 minuti di volo continuativo. La resistenza al vento è indicata per condizioni leggere, con una soglia massima inferiore ai 10 km/h, il che suggerirebbe di farlo volare preferibilmente in giornate calme o in spazi interni protetti.

Nel complesso, il drone G6 è un modello entry level ben bilanciato per iniziare a esplorare il mondo dei droni in quanto è semplice da usare e offre strumenti base per ottenere buone riprese dall’alto.

