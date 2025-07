In sconto Vitesy Eteria, purificatore d’aria catalitico a solo 149 €

Su Amazon trovate in offerta Vitesy Eteria, un purificatore d’aria Made in Italy come nessun altro il cui costo scende a 149€ invece dei 249€ di listino.

Depurazione attiva e sostenibile

Il cuore della tecnologia di Eteria è il filtro fotocatalitico trattato con WO3 PCO, capace di neutralizzare gli inquinanti a livello molecolare.

A differenza dei classici sistemi HEPA, qui gli agenti nocivi non vengono trattenuti, ma disgregati chimicamente in composti innocui contribuendo a ridurre non solo gli odori ma anche l’inquinamento.

Il vantaggio è evidente Non sono richieste sostituzioni periodiche, con un notevole risparmio rispetto ai modelli con filtri da cambiare.

Design modulare con controllo smart

Vitesy Eteria è composto da due elementi distinti: un purificatore d’aria e un modulo per il monitoraggio ambientale. L’utente può acquistare ulteriori moduli per coprire diverse stanze, creando una mappatura completa degli spazi da trattare. Il sistema è compatibile con Alexa e Assistente Google, mentre tramite la “Vitesy Hub App” si può regolare l’intensità di funzionamento o impostare la modalità automatica. I sensori raggiungono la massima precisione dopo circa una settimana di utilizzo continuativo.

Compatto, silenzioso e a basso consumo

Progettato per un uso personale, Eteria ha un design compatto e leggero, facile da spostare e adatto a qualsiasi stanza. Può essere alimentato anche tramite USB-C, rendendolo ideale per l’uso su scrivanie, comodini o postazioni di lavoro. Il flusso d’aria raggiunge i 34 m³/h, pensato per operare efficacemente in prossimità della persona. I consumi sono ridotti al minimo: meno di una lampadina LED in funzione.

Prezzo attuale e risparmio rispetto al listino

Il prezzo di listino di Vitesy Eteria è di 249€, ma attualmente è disponibile su Amazon a 149€, con uno sconto di 100 euro sul prezzo originale.

Sto caricando altre schede...