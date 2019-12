Due nuove soluzioni per Digital Signage da LG

LG Electronics (LG) ha presentato due novità sul fronte Digital Signage, le serie XE4F e XS4F, che si vanno ad inserire all’interno della linea di display High Brightness. Le due nuove soluzioni rispondono ad esigenze di applicazione differenti, XE4F per installazioni outdoor e XS4F per allestimenti indoor, pensate per allestimenti in qualsiasi contesto commerciale.

Le serie vantano una luminosità da 4000nit con una visibilità definita “eccezionale” dal produttore, grazie anche al pannello IPS.

Più leggero e più sottile della versione precedente, la serie XE4F rappresenta la soluzione ideale per le installazioni outdoor. Si adatta perfettamente a diversi ambienti esterni e non richiede l’applicazione di protezioni aggiuntive e, grazie al design sottile ma robusto, è adatto anche nei casi di installazioni complesse. Il grado di protezione IP56 garantisce un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione atmosferica. È progettato per essere impermeabile oltre che resistente agli effetti dannosi di sole, pioggia, neve, polvere e vento, caratteristiche essenziali per l’installazione all’aperto.

Il livello di luminosità elevato garantisce buone anche in condizioni di luce solare forte e diretta. Questo tipo di display offre grande flessibilità di utilizzo, può essere posizionato su pareti, soffitti e diversi altri supporti. Inoltre, il vetro frontale temperato è dotato di una pellicola infrangibile per prevenire danni anche in caso di impatto.

Il display XS4F (tipologia window facing), invece, è pensato per “stare in vetrina”. Dotati di design elegante, risoluzione da 1920×1080 e luminosità da 4000nit, questi display garantiscono immagini vivide e brillanti in qualsiasi condizione di luminosità. Grazie alla funzionalità di controllo smart della luminosità è possibile gestirne l’intensità in modo automatico a seconda della luce ambientale.