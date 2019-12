Il rapper Kim Namjoon ha perso ben 33 AirPods

Il rapper K-pop, Kim Namjoon, cantante della band BTS, ha rivelato in una sessione con i fan di domande e risposte andate in onda in streaming questo fine settimana di indossare al momento il trentaquattresimo paio di AirPods. Già, né ha persi ben 33.

Naturalmente, questa rivelazione ha mandato Twitter in delirio. A parte le ovvie gag su quanto denaro è stato speso per acquistare 34 AirPods, poco più di 6000 dollari, più o meno il prezzo base di un Mac Pro, molti dei commenti hanno trasformato AirPods in un oggetto monouso.

Principale responsabile di quanto accaduto è certamente il design senza fili degli auricolari, che li rende particolarmente semplici da perdere soprattutto a chi non ci presta attenzione viste le disponibilità economiche per un successivo riacquisto.

A titolo di curiosità, ricorda la redazione di 9to5mac, che Apple è particolarmente attenta al pianeta, anche quando si tratta di AirPods. La società, infatti, in caso di guasti, ritira gratuitamente il prodotto per spedirlo negli appositi stabilimenti di riciclaggio. Sul punto, alcuni gruppi ambientalisti hanno sottolineato, tuttavia, che non è chiaro quanta parte dell’involucro e delle componenti di AirPods possano essere realmente riciclati in modo sostenibile.

Per approfondire sugli auricolari true wireless della Mela vi consigliamo la lettura della recensione della versione Pro di AirPods. Se non sapete quale modello scegliere, date invece un’occhiata a questo approfondimento. Inoltre ci sono tanti sistemi e accessori per non perdere gli Airpods: ne trovate alcuni dei più comodi in questa pagina di macitynet.it.