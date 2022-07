Due nuovi accessori doodroo per iPad e tavolette per disegnatori digitali e non

Quando è nato il marchio doodroo, Annalisa e Claudio si sono posti l’obiettivo di aiutare gli utenti iPad e in generale gli utenti che utilizzano un tablet adottenere il massimo dai propri dispositivi con il massimo relax e il minimo stress,

E così dopo la pellicola doodroo che porta l’effetto carta su iPad arrivano due nuovi accessori concepiti per artisti digitali e “digital notetakers”.

Kit per la pulizia dello schermo doodroo

Il kit per la pulizia dello schermo di Doodroo è perfetto per iPad/Tablet ma anche per iPhone/Smartphone/e-paperTablet/Wacom/XP-Pen.

E’ facile da trasportare per le sue piccole dimensioni, ha una superficie in super fibra che non danneggia lo schermo, con una elevata capacità di decontaminazione. Può essere impiegato ripetutamente e può essere utilizzato dopo la pulizia e l’asciugatura, infatti oltre alla funzione di pulizia, il kit ha anche una funzione di supporto per tablet e schermi da 4″ a 11″.

E’ ricaricabile e lavabile al 100%.

Infine, ma non meno importante per gli utenti delle pellicole doodroo, con l’uso costante dello spray si rinnova la consistenza della carta.

Guanto per artisti doodroo

Traspirante e confortevole con elevata elasticità e realizzato con un materiale premium confortevole e traspirante.

Il guanto artistico è realizzato tessuto spandex morbido ad alta elasticità ed è estremamente flessibile per offrire una sensazione confortevole da indossare e con cui lavorare, adatto sia per la mano sinistra che per quella destra.

La maggior parte dei guanti di reiezione del palmo sul mercato sono troppo sottili per impedire completamente il rilevamento del palmo sugli schermi capacitivi, mentre i guanti di doodroo aggiungono una imbottitura aggiuntiva che migliora efficacemente le sue prestazioni di prevenzione delle macchie e del tocco con una maggiore resistenza all’usura.

Sia per il disegno tradizionale che quello digitale

Il guanto per artisti riduce l’attrito tra la mano e la superficie della tavoletta, le consente di scivolare più facilmente sullo schermo ed elimina il trascinamento, funziona perfettamente sia per gli schizzi tradizionali che l’inchiostrazione, la colorazione e il disegno digitale su tavolette grafiche ed è lavabile al 100% ed è disponibile in 3 diverse taglie.

I nuovi prodotti presentano un nuovo concetto di confezione riciclabile

La salvaguardia dell’ambiente e il futuro delle nuove generazioni si promuovono anche con un packaging responsabile e per questo doodro ha creato confezioni in alluminio totalmente lavabili e riutilizzabili.

Grazie alla zip il cliente può riutilizzarle per diversi usi come:

– riporre le monete

– conservare gli alimenti come caffè in polvere o tè

– conservare chiodi o spilli

– trasportare farmaci

– dare spazio alla fantasia

Tutta l’energia utilizzata per produrre la confezione, realizzata interamente in Italia, proviene da fonti rinnovabili e tutte le tecnologie utilizzate non impiegano solventi.

