MacBook Air 2022 smontato, il 256 GB ha un solo chip di archiviazione

Il MacBook Air 2022 con 256 GB di capacità ha un solo chip di archiviazione NAND. Lo conferma un nuovo video del canale YouTube Max Tech, che ha messo le mani sulla nuova macchina e l’ha smontata documentandone le varie fasi del disassemblaggio. Il filmato offre così uno sguardo ravvicinato all’interno del computer, il cui design risulta essere molto simile a quello del modello precedente.

E’ tuttavia il guscio più piatto a fare la differenza, perché ha consentito ad Apple di inserire delle celle più grandi per la batteria presente all’interno del notebook. Di conseguenza il nuovo MacBook Air viene fornito con una batteria da 52,6 wattora e perciò più grande rispetto alla batteria da 49,9 wattora del modello precedente.

Tuttavia questa maggiorazione non sembra offrire vantaggi visto che secondo le specifiche tecniche di Apple entrambi i modelli 2020 e 2022 raggiungono fino a 18 ore di durata della batteria con una sola carica, perciò evidentemente quel piccolo quantitativo di energia in più viene consumato dal processore o da qualche nuovo componente che non permette di allungare, anche di poco, l’autonomia complessiva della macchina.

Ma la notizia più interessante che emerge dallo smontaggio come dicevamo riguarda la nuova scheda logica del MacBook Air 2022, che include il nuovo chip M2 di Apple. Come confermato dall’azienda la settimana scorsa, il modello da 256 GB è dotato di un solo chip di archiviazione NAND e ciò fa sì che nei test di benchmark il disco SSD risulti più lento del 30-50% rispetto agli altri modelli di MacBook Air 2022 di diversa capacità ma anche del modello da 256 GB di precedente generazione.

La stessa cosa, lo ricordiamo, è stata rilevata per i nuovi MacBook Pro M2, con l’aggravante di un disco che essendo più lento rallenterebbe l’intera macchina.

Come accade per gli altri computer di Apple, RAM e memoria sono saldati alla scheda logica, quindi è molto difficile (per non dire impossibile) aggiornare questi componenti dopo l’acquisto. A tal proposito lo smontaggio di iFixit, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, dovrebbe offrire uno sguardo più approfondito agli interni della nuova macchina.