Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte » Black Friday: Dyson, soluzioni per la casa e la cura personale in offerta speciale
OfferteSconti speciali

Black Friday: Dyson, soluzioni per la casa e la cura personale in offerta speciale

Di Pubblicità
Dyson arriva su Amazon ed è subito sconto su tanti prodotti - macitynet.it
Dyson arriva su Amazon ed è subito sconto su tanti prodotti

Il Black Friday è uno dei migliori momenti dell’anno per fare acquisti e sapere che anche Dyson ha deciso di partecipare all’evento su Amazon è una buonissima notizia per i suoi clienti e per quelli che hanno sempre sognato di diventarlo.

Chi è Dyson

Fondata nel 1991 da Sir James Dyson, inventore e imprenditore noto per le sue innovazioni nel settore degli elettrodomestici, l’azienda viene principalmente ricordata per i suoi aspirapolvere senza sacco che utilizzano la tecnologia ciclonica per separare polvere e detriti dall’aria eliminando la necessità di sacchetti tradizionali. Questi aspirapolvere, che hanno reso l’azienda celebre a livello mondiale, sono diventati un’icona di efficienza e design.

Dyson Supersonic r, non chiamatelo asciugacapelli - macitynet.it
Black Friday: Dyson, soluzioni per la casa e la cura personale in offerta speciale – macitynet.it

In pratica Dyson investe oltre 9 milioni di sterline a settimana in ricerca e sviluppo tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica e la nuova tecnologia proprietaria delle batterie nei suoi principali centri di ricerca nel Regno Unito, a Singapore, in Malesia e nelle Filippine.

Dyson non è però soltanto questo: la società punta infatti moltissimo sull’innovazione e investe continuamente ingenti risorse in centri di ricerca e sviluppo per migliorare i suoi prodotti. Grazie a questo suo approccio scientifico e dedito all’ingegneria ha conquistato una posizione di leadership nel mercato degli elettrodomestici e dei dispositivi tecnologici per la casa.

La promozione

Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...
Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...
Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE BLACK FRIDAY con macitynet.it

CTA Black Friday 2025 [per Settimio] - macitynet.itSpeciali

Apple e dintorni

Altri PC e Tablet

Altri Smartphone

Memorie (HD, SSD, SD, micro SD e RAM)

Accessori Smartphone, Computer e Tablet

Fotografia e Creatività

Audio-Video, TV, Speaker, Auricolari e Cuffie

Giochi e Gaming

Domotica e Sicurezza

Casa, Arredo, Giardino e Fai–da–te

Pulizia di casa

Cura della persona, Fitness, Salute e Bellezza

Auto, Moto, Viaggi e Campeggio

Cucina, Lavanderia e clima

Scorte, Detersivi e Alimenti

Prodotti e servizi Amazon

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Articolo precedente
Per l’iPhone pieghevole due buone notizie

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.