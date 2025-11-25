Black Friday: Dyson, soluzioni per la casa e la cura personale in offerta speciale

Il Black Friday è uno dei migliori momenti dell’anno per fare acquisti e sapere che anche Dyson ha deciso di partecipare all’evento su Amazon è una buonissima notizia per i suoi clienti e per quelli che hanno sempre sognato di diventarlo.

Chi è Dyson

Fondata nel 1991 da Sir James Dyson, inventore e imprenditore noto per le sue innovazioni nel settore degli elettrodomestici, l’azienda viene principalmente ricordata per i suoi aspirapolvere senza sacco che utilizzano la tecnologia ciclonica per separare polvere e detriti dall’aria eliminando la necessità di sacchetti tradizionali. Questi aspirapolvere, che hanno reso l’azienda celebre a livello mondiale, sono diventati un’icona di efficienza e design.

In pratica Dyson investe oltre 9 milioni di sterline a settimana in ricerca e sviluppo tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica e la nuova tecnologia proprietaria delle batterie nei suoi principali centri di ricerca nel Regno Unito, a Singapore, in Malesia e nelle Filippine.

Dyson non è però soltanto questo: la società punta infatti moltissimo sull’innovazione e investe continuamente ingenti risorse in centri di ricerca e sviluppo per migliorare i suoi prodotti. Grazie a questo suo approccio scientifico e dedito all’ingegneria ha conquistato una posizione di leadership nel mercato degli elettrodomestici e dei dispositivi tecnologici per la casa.

La promozione

Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

