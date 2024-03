Dyson i risultati volano, tante novità in arrivo nel 2024

Nonostante i venti contrari nel 2023 Dyson registra fatturato record per 7,1 miliardi di sterline, annuncia un significativo aumento in ricerca e sviluppo e anticipa per il 2024 la più grande serie di lanci di nuovi prodotti nella storia dell’azienda, fondata da James Dyson in Regno Unito nel 1991.

Rispetto al 2022 l’utile EBITDA, o margine operativo lordo (senza interessi, imposte, deprezzamento dei beni e ammortamenti, è di 1,4 miliardi di sterline, anche qui in crescita del 9% rispetto al 2022. La società aumenta la spesa per Ricerca e Sviluppo del 40%, con investimenti totali di oltre 2 miliardi di sterline dal 2022.

In pratica Dyson investe oltre 9 milioni di sterline a settimana in ricerca e sviluppo tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica e la nuova tecnologia proprietaria delle batterie nei suoi principali centri di ricerca nel Regno Unito, a Singapore, in Malesia e nelle Filippine.

Nel corso dello scorso anno Dyson ha introdotto la piastra Airstrait nel settore Beauty, (ne abbiamo parlato in questo articolo) l’aspirapolvere robot 360 Vis Nav e le prime cuffie Dyson Zone con sistema di filtrazione dell’aria che segnano il debutto di Dysomn nel settore audio e indossabili.

La strategia della società punta a un nuovo pubblico con nuovi prodotti frutto dell’accelerazione negli investimenti in ricerca e sviluppo in corso da anni. Dyson anticipa tante novità in arrivo con ulteriore espansione nel settore Beauty, indossabili e tecnologia per la casa. Dyson continua a investire in modo massiccio anche in tecnologia base come batterie di nuova generazione, robotica, software, audio e motori digitali.

Qui di seguito le dichiarazioni di James Dyson, fondatore e ingegnere capo della multinazionale:

“Nonostante tutti i venti contrari, tra cui un contesto economico difficile, l’inflazione, la carenza di prodotti e il continuo impatto della chiusura delle attività in Russia nel 2022, il 2023 è stato un anno molto positivo, in cui abbiamo effettuato investimenti record nella nostra tecnologia, nei nuovi prodotti e nella capacità di ripresa globale dell’azienda. Siamo in anticipo rispetto al nostro piano di investimenti e abbiamo lanciato nuovi prodotti radicali come l’asciugacapelli professionale Dyson Supersonic r, la piastra Dyson Airstrait, Dyson Zone e un modo completamente nuovo di pulire i pavimenti duri con i nostri wet cleaner. Siamo entusiasti di portare questi prodotti nelle mani delle persone nel 2024″.

