Black Friday, Dyson Supersonic l’asciugacapelli che viene dal futuro in sconto del 30%, solo 299€

Se volete l’asciugacapelli più potente e più “smart” (oltre che più trendy) del momento andate subito su Amazon dove trovate in offerta il Dyson Supersonic, un prodotto top in grado di unire la potenza del flusso d’aria dei dispositivi ciclonici di Dyson con una struttura che consente di asciugare rapidamente senza danneggiare i capelli con il calore. Il prezzo scende a 299,99€ invece dei 429,99€ di listino

Motore digitale e controllo intelligente del calore

Il cuore del Dyson Supersonic è un motore digitale V9, capace di girare fino a 110.000 giri al minuto, combinato con la tecnologia Air Multiplier che amplifica il flusso d’aria per un’asciugatura veloce.

Il sistema di controllo intelligente del calore misura la temperatura dell’aria oltre 40 volte al secondo, evitando picchi dannosi per i capelli. Questa gestione termica è utile per preservare la lucentezza e ridurre l’effetto crespo, rendendolo adatto anche a chi ha capelli fragili o colorati.

Accessori magnetici e design bilanciato

In dotazione ci sono 5 accessori magnetici, tra cui il beccuccio lisciante, il concentratore per styling, il diffusore per ricci, l’accessorio per cuoio capelluto delicato e il nuovo accessorio anti-crespo.

Ogni elemento si aggancia facilmente grazie ai magneti e può essere ruotato in qualsiasi direzione. Il design del Supersonic è studiato per essere ergonomico e bilanciato, con il motore inserito nell’impugnatura, così da ridurre l’affaticamento durante l’uso.

Adatto a diversi tipi di capelli

Le impostazioni includono 3 velocità (asciugatura rapida, normale e delicata) e 4 livelli di temperatura, compresa l’opzione aria fredda per fissare la piega.

Questa versatilità lo rende adatto a capelli lisci, ricci, spessi o fini, sia per uso quotidiano che per styling più complessi. L’estetica futuristica e il cavo lungo 2,7 metri lo rendono pratico anche in ambienti professionali o saloni domestici.

Per chi cerca un asciugacapelli tecnologico con riduzione dei danni da calore, su Amazon il Dyson Supersonic è ora proposto a 299,99€, in calo rispetto ai 429,99€ di listino.

