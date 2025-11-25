Addio ansia, la nuova app che ti cambia la vita è arrivata: scaricala subito sul tuo smartphone

Le migliori che sono un valido supporto in questa “battaglia”, pare che funzionino davvero, basta scaricarle e iniziare ad usarle

L’uso sempre più enorme degli smartphone ha chiaramente delle conseguenze a lungo termine, molte di queste comportano uno stato d’agitazione e ansia che viene provocato dalla dipendenza che si sviluppa nel dover sempre controllare notifiche, aggiornamenti e chi ne ha più ne metta.

Questo stato d’ansia è più comune di quanto si creda, proprio per questo sono state sviluppate una serie di app che possono essere un valido supporto per “combattere questa dipendenza”. Un aiuto a non dover sentire costantemente il bisogno di “stare connessi”.

Quali sono le app da usare per ridurre l’uso dei cellulari e sconfiggere l’ansia

Potrebbe sembrare un controsenso che esistano applicazioni studiate proprio per limitare l’utilizzo degli smartphone e, invece, considerato che in tanti iniziano ad avvertire uno stato d’ansia che li spinge a dover stare sempre connessi e controllare ogni genere di notifica, sono nati questi validissimi supporti per riuscire a gestire meglio l’uso dei device.

Ci sono tantissime applicazioni che servono ad aiutare a ridurre l’uso degli smartphone, tra queste alcune sembra che funzionino davvero molto bene. Sicuramente la prima cosa che si può fare per ricevere “aiuto” è usare le funzioni native del proprio smartphone, sia iOS che Android prevedono questa funzionalità. Nel primo caso ci sono funzioni che aiutano a bloccare o rendere accessibili le applicazioni solo in determinati orari della giornata, altrimenti in Full Immersion si potrà decidere cosa disattivare tra notifiche e altro ancora. Per quanto riguarda Android c’è una funzione praticamente complementare, bisogna andare su Impostazioni e Benessere Digitale, da qui si può personalizzare la propria esperienza optando per selezionare tempi per usare un’app e anche disattivare le notifiche.

Altrimenti esistono applicazioni ideate proprio per aiutare a limitare l’uso dello smartphone o comunque ad usarlo in modo non così eccessivo, da creare stati d’agitazione e ansia negli utenti. Una di queste è Space, qui si può scegliere per quanto tempo usare lo smartphone e c’è una famiglia virtuale di extraterrestri che giudica l’utente in base al rispetto o meno delle tempistiche indicate.

C’è anche un’applicazione che sembra essere molto efficace ed è Dote – Timer, Gestione del tempo, che serve ad aiutare le persone a non sviluppare dipendenza da cellulare, supportandoci a guardarlo sempre di meno. Basterà configurare le impostazioni in base agli impegni della giornata, attivando un timer che di fatto è come se facesse da scudo in quell’arco temporale in cui si sta lavorando o si è dal medico, a seconda degli impegni e orari che si sono indicati. Ce ne sono poi tante altre, come Freedom, Flipd e Forest, ognuna con le sue particolarità, basta solo scegliere quella che più si confà alle proprie esigenze, scaricarla e iniziare a utilizzarla.