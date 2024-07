Prime Day, gli assi da stiro Foppa Pedretti al minimo storico

Pubblicità

Per il Prime Day trovate un gran numero di prodotti Foppa Pedretti in promozione. Si tratta in grande parte di oggetti realizzati in legno naturale, un materiale che Foppa Pedretti ha dimostrato storicamente di sapere usare con sapienza per creare accessori per la casa e grazie al quale si è conquistata un enorme credito a livello nazionale ed internazionale.

Tra di essi però spiccano su tanti altri gli assi da stiro, forse la più iconica e popolare, perchè di grande qualità, tra le creazioni dell’azienda bergamasca. Parliamo di Assai e di Asso, le due versioni di questo compagno di lavoro per chi, donna o uomo che sia, ha necessità di tenere in ordine il proprio guardaroba.

Assai è la versione compatta degli assi da stiro Foppa Pedretti ed è probabilmente anche il più veduto dei sui prodotti. È realizzato in legno massiccio di faggio verniciato. Il piano di lavoro è in multistrato di pioppo con posizione regolabile in altezza a tre posizioni. È anche dotato di ripiano inferiore utile per riporre la biancheria e di una griglia estraibile per riporre i ferro estraibile. Chiuso occupa pochissimo spazio, resta in piedi da solo e quando non serve può essere riposto con estrema facilità.

Dimensioni aperto: cm H 85/88/91 P 50 L 123 chiuso: cm H 115 | P 50 | L 14 piano stiro: cm P 49 | L 101. Il prezzo in sconto è di 102,60 euro contro un prezzo che nella norma di aggira intorno ai 150 euro mentre su Foppa Pedretti costa 160€. Lo sconto ribassa il prezzo al minimo assoluto da tantissimo tempo a questa parte.

Sto caricando altre schede...

Asso è invace la versione più “comoda” dai Assai. Lanciato negli anni ’80 resta ancora oggi ineguagliato in quanto ad iconicità e funzioni. Il suo punto di forza sono l’ampio piano da stiro sagomato in pioppo, con fori traspiranti, che permette di stirare con comodità e di ottenere il massimo risultato, la resistente struttura in legno massiccio di faggio verniciato, solida e durevole nel tempo, i comodi piani d’appoggio per riporre la biancheria stirata, il pratico piano laterale, con tappetino in gomma termoresistente, per sorreggere il ferro da stiro, la staffa portaometti che permette di riporre i capi stirati. Asso su Foppa Pedretti lo comprate oggi a 305 €. Amazon ve lo propone a 169,99 €