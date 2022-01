E/SMART di Piana è il materiale hi-tech sostenibile che vuole sostituire il memory

Piana Technology, azienda tessile biellese nota per l’innovazione nei mercati delle fibre e dei tessuti non tessuti, ha ricevuto il CES 2022 Innovation Awards Honoree per il suo E/Smart

L’Innovation Award premia E/SMART, una tecnologia in fibra non tessuta ad alte prestazioni che supera le qualità della schiuma di poliuretano riducendo i suoi impatti negativi. Piana mostrerà questa tecnologia al Consumer Electronics Show del 2022.

E/SMART rappresenta l’integrazione fra il benessere digitale e la sostenibilità del prodotto: le sue fibre riciclabili e non tossiche forniscono una distribuzione uniforme della pressione, un flusso d’aria continuo e capacità antivirali che superano quelle dei materiali convenzionali.

Con il suo peso ridotto vanta anche una resistenza alla compressione e un resistenza termica superiori, perfette per applicazioni estese. All’interno di E/SMART sono inoltre presenti sensori di pressione integrati flessibili che favoriscono una postura sana e una superiore qualità del sonno attraverso la personalizzazione dei prodotti.

La tecnologia può essere utilizzata anche da strumento diagnostico in ambito ospedaliero: combinato con molecole stampate digitalmente, può adattarsi alle richieste dei consumatori per un’esperienza più user-friendly.

Infine alla fine del suo ciclo di vita E/SMART può essere recuperato e rimodellato al 100%. La sostituzione delle 1,3 milioni di tonnellate annuali di schiuma di poliuretano abbandonata in discarica con con E/SMART eliminerebbe oltre 4 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno, con una riduzione dell’impatto sulla qualità della vita, sulla salute, sulla produttività e sul rallentamento del declino ambientale.

“Il mondo moderno si connette con materiali del passato. Se vogliamo massimizzare il nostro potenziale umano, dobbiamo sviluppare nuove tecnologie capaci di adattarsi” ha affermato Andrea Piana, CEO di Piana Technology. “Con E/SMART, abbiamo costruito una piattaforma tecnologica per l’economia circolare con materiali rinnovabili che possono essere aggiornati man mano che la tecnologia migliora, senza sprechi, per infinite applicazioni.”

Altre informazioni su Piana Technology sono disponibili visitando il sito ufficiale piana.tech.