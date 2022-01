CES 2022, Primary è il primo Mini LED Display flessibile

La taiwanese PanelSemi Corporation nell’ambito del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas ha presentato il primo Mini LED Display a matrice attiva (AM) flessibile, denominato Primary.

Titus Chang, vice presidente di PanelSemi Corporation responsabile AM Mini-LED Display, ha riferito che l’azienda in questione è la prima a offrire display di questo tipo, culmine di innovazioni che vedono da anni PanelSemi impegnata nel settore delle “esperienze visuali immersive”.

Primary è un display da 55″ extra leggero (solo 1kg), ultra-sottile (1 mm di spessore) e flessibile (angolo di visione di 360°), che è possibile curvare e montare in vari modi partendo da blocchi da 9″ e trasformare in figure concave, convesse, con curvatura ad S, cilindriche e arrotolabili. Il nucleo della tecnologia in questione è l’Active-Matrix (AM) del pannello TFT in grado di legare intelligentemente tra loro LED, sensori e semiconduttori.

PanelSemi vanta esperienza nel settore della comunicazione commerciale, nella robotica e delle applicazioni sfruttate nelle stazioni della metropolitana per il mercato giapponese. Un display cilindrico è stato sfruttato in un caso per creare pubblicità di bevande, in un altro per mostrare un personaggio virtuale animato. Altro esempio di utilizzo in ambito pubblicitario è l’impiego in tunnel pedonale offrendo immagini riprodotte sopra la testa al passaggio delle persone.

Tutte le notizie e novità dal CES 2022 le trovate a partire da questa pagina di macitynet.it.