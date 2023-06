Ecco come Disney rivoluzionerà l’intrattenimento con Apple Vision Pro

Se volevate sapere come cambierà il mondo dell’intrattenimento con Apple Vision Pro, dovrebbe bastarvi l’assaggio che ne ha dato Bob Iger, amministratore delegato di Disney, chiamato in causa proprio da Tim Cook durante la Worldwide Developer Conference.

In un video di pochi minuti il CEO della multinazionale, che quest’anno spegne le sue prime 100 candeline, spiega che sono sempre alla ricerca di nuovi modi per intrattenere, informare e ispirare i propri fan, e nuove tecnologie come quella offerta dall’Apple Vision Pro sono l’ideale.

Pensiamo che sia una piattaforma straordinaria: la prima volta che ho usato Vision Pro – dice – mi sono reso conto di avere una esperienza personale molto immersiva nella storia. In fondo questo dispositivo permette di fare cose uniche mai fatte prima sicché cose che prima pensavamo impossibili, ora diventano possibili.

Una di queste è Mandalorian in 3D, che ci fa seguire gli episodi in maxi schermo e con l’ambientazione a tema tutta intorno all’utente. Ma anche gli sport possono essere rivoluzionati con statistiche e altri dati in tempo reale tutto intorno allo schermo. Il risultato è un vero viaggio dal divano di casa.

Siamo orgogliosi di lavorare insieme all’azienda più innovativa del mondo – conclude – e tutto questo che si è visto nel video sarà disponibile su Disney+ fin dal giorno del lancio, che per adesso non è dato sapere quale. Si parla di mesi, perché nei prossimi verranno annunciati ulteriori dettagli.