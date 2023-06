Apple Vision Pro: prezzo, caratteristiche tecniche e galleria fotografica

Apple Vision Pro è un concentrato di tecnologia, a partire dalla co-esistenza di due processori: M2 e R1. Ecco tutto le caratteristiche tecniche del visore Apple e una vagonata di immagini che lo mostrano nel dettaglio.

Il primo visore Apple arriva sul mercato con il processore M2 a bordo, lo stesso utilizzato nella gamma Mac. Al suo fianco, però, sarà presente anche un nuovo processore, che Apple chiama R1.

Per l’alimentazione, il sensore utilizza un pacco batteria esterno, che secondo Apple fornirà due ore di utilizzo. Apple Vision Pro è alimentato dal sistema operativo visionOS, che permetterà di eseguire tantissime app che gli utenti ciò apprezzano e utilizzano su iOS, iPadOS e macOS.

Il visore propone una parte anteriore in vetro e una struttura in alluminio, contenente cinque sensori, 12 telecamere, il display e un computer che è apparentemente raffreddato con una ventola.

La maschera che ospita la corona digitale e un tasto per registrare video rapidamente, così come la fascia sono foderati di stoffa e modulari: Apple afferma che possono flettere per adattarsi a una varietà di forme del viso e dimensioni della testa, così da risultare il più comodo possibile. La fascia si adatta alla parte posteriore della testa, potendo scambiare diverse dimensioni e stili.

Zeiss ha creato inserti ottici personalizzati che si attaccano magneticamente alle lenti per le persone che indossano gli occhiali, così che il sensore risulta utilizzabile dalla maggior parte delle persone.

Quanto alla qualità dalle immagini, Apple promette che il display risulterà estremamente nitido, con una qualità “senza precedenti” e sarà in grado di fornire video 4K.

Quanto al prezzo, avrà un listino di 3499 dollari e sarà disponibile ad inizio 2024 presso gli Apple Store e gli store autorizzati. Non è chiaro al momento in quali mercati arriverà il visore nella prima fase di rilascio sul mercato.