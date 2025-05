EcoFlow GLACIER Classic, il frigo portatile a batteria dura quasi 2 giorni

È arrivata in Italia EcoFlow GLACIER Classic, una nuova linea di frigoriferi portatili con batteria integrata pensata per viaggi in auto, campeggio e utilizzo off-grid. Disponibile in tre formati da 35, 45 e 55 litri, si presenta come una soluzione 3-in-1 in quanto unisce frigorifero, congelatore e alimentazione autonoma.

Tutti i modelli sono dotati di una batteria da 298 Wh, pensata per mantenere il raffreddamento anche in assenza di collegamento elettrico. Secondo i dati forniti da EcoFlow, la batteria integrata garantisce fino a 43 ore di autonomia con una singola carica, che per altro può avvenire in circa 1,5 ore attraverso prese a muro, pannelli solari o direttamente tramite l’accendisigari dell’auto.

Il controllo della temperatura invece può essere gestito tramite l’app di EcoFlow, con la possibilità di passare da modalità frigorifero (4 °C) a congelatore (-16 °C).

Il vano interno può essere suddiviso in due zone o utilizzato come unico comparto, grazie a un divisore rimovibile che funge anche da tagliere. Inoltre il coperchio si apre da entrambi i lati, facilitando l’accesso in spazi ristretti.

Tra le caratteristiche segnalate ci sono anche un sistema di raffreddamento rapido, che porta la temperatura da 25 a 0 °C in circa 25 minuti, e un livello di rumore piuttosto contenuto (intorno ai 38 dB: a tal proposito tenete presente che il fruscio delle foglie può arrivare a 20 dB mentre il chiacchiericcio di fondo generalmente si attesta intorno ai 45 dB; tra i 60 e gli 80 dB c’è il rumore del traffico).

Il dispositivo è certificato per resistere a piccoli urti e supporta carichi fino a 100 kg, caratteristiche utili in contesti outdoor.

Le dimensioni e il peso variano in base al modello. Nello specifico:

Capacità Dimensioni (cm) Peso 35 L 70,6 x 40 x 40,5 20,5 kg 45 L 70,6 x 40 x 48 23,2 kg 55 L 70,6 x 46,6 x 48 25,2 kg

Disponibilità e prezzi

Il frigo portatile a batteria EcoFlow GLACIER Classic si può comprare anche su Amazon ai seguenti prezzi:

Prodotto Prezzo EcoFlow GLACIER Classic 35 L 799 € EcoFlow GLACIER Classic 45 L 849 € EcoFlow LACIER Classic 55 L 949 € Batteria aggiuntiva 299 €

Tuttavia fino al 31 Luglio 2025 potrete risparmiare 100 € sui vari modelli di frigo (con prezzi quindi a partire da 699 €) nel contesto di un’esclusiva offerta-lancio sul mercato italiano.

